MP में किसान परेशान: कही औंधे मुंह गिरे प्याज-लहसुन के दाम, कही 40 दिन से अटका मूंग का पैसा
Madhya Pradesh - MP

MP में किसान परेशान: कही औंधे मुंह गिरे प्याज-लहसुन के दाम, कही 40 दिन से अटका मूंग का पैसा

MP Farmers News: मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मूंग खरीदी वाले जिलों में मूंग का भुगतान अटका हुआ है तो कई जिलों में प्याज-लहसुन के दाम भी कम हो गए हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:27 PM IST
औंधे मुंह गिरे प्याज-लहसुन के दाम
औंधे मुंह गिरे प्याज-लहसुन के दाम

MP News: मध्य प्रदेश में प्याज और लहसुन के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है. मंडी में गिरते हुए प्याज और लहसुन के दामों ने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है, कई किसान लागत से भी कम कीमतों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं. बारिश, फसलों में बीमारी और भुगतान में देरी ने हालात को और बिगाड़ दिया है. वहीं मूंग खरीदी के बाद किसानों को समय से उनका भुगतान भी नहीं मिल रहा है. सबसे ज्यादा परेशानियां रायसेन जिले में देखी जा रही है. रायसेन में मूंग का पैसा 40 दिनों तक अटक रहा है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं. ऐसे में किसानों ने सरकार से समय से भुगतान करने की गुहार लगाई है. 

प्याज-लहसुन के दाम 

मंदसौर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों प्याज मात्र 2 से 3 रुपए किलो और लहसुन 3 से 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, किसानों का कहना है कि यह दाम उनकी लागत से भी नीचे हैं, लेकिन बारिश के चलते वह अपनी उपज को घर में नहीं रख सकते, इसलिए औने-पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं. क्योंकि बारिश में अगर उपज को घर में रखा तो वह खराब हो जाएगी, जबकि वेयर हाउस में रखने के खर्चा ज्यादा है. वहीं सोयाबीन की हालत भी खराब हो रही है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से सोयाबीन में पीला मोजेक रोग लग रहा है, जिससे किसान अब फसलों की काटने की जगह उन्हें बखरने के बारे में सोच रहे हैं. 

रायसेन में अटक रहा मूंग का पैसा 

वहीं मूंग खरीदी के बाद अब किसानों को उनका भुगतान समय से नहीं मिल रहा है, सबसे ज्यादा परेशानियां रायसेन जिले में देखने को मिल रही है. यहां किसानों का पैसा 40-40 दिन तक अटक रहा है. रायसेन के देवरी तहसील से आया एक किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने का प्रयास करने लगा, जिससे जनसुनवाई के दौरान अफरातफरी की स्थिति बन गई थी. किसान ने बताया कि वह 40 दिन से परेशान हो रहा है, लेकिन उसका मूंगा का पैसा अब तक नहीं मिला है. जब काफी देर तक किसान को समझाया गया तब कही जाकर वह नीचे उतरा किसान कहना है कि  उसकी 40 क्विंटल मूंग की तुलाई हो चुकी है, लेकिन भुगतान नहीं मिला है. पैसा नहीं मिलने से उसे घर चलाने में भी परेशानियां हो रही हैं. 

बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार मूंग की बंपर खरीदी हुई है, सरकार ने लक्ष्य से दोगुनी मूंग खरीदी है, लेकिन किसानों का मूंग का पैसा समय से उनके खातों में नहीं पहुंच रहा है. जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

