Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंदसौर

गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है एमपी की ये जगह, इतनी प्रजातियां रहती हैं मौजूद, जानिए खासियत

Gandhi Sagar Sanctuary News: मध्य प्रदेश गांधी सागर अभ्यारण गिद्धों की पहली पसंद है. यहां पर हाल ही में हुई गिद्धों की गणना के अनुसार संख्या 1084 पहुंच गई है. इसके अलावा, यहां पर गिद्धों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:35 PM IST
Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य गिद्धों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना सिद्ध माना जाता है. यहां हाल ही में गिद्धों की गणना पूरी हो चुकी है. जिसमें गिद्धों की संख्या 1084 पहुंच गई है. गिद्धों की संख्या में हुई वृद्धि यह बताती है कि गांधी सागर अभ्यारण्य सभी तरह से गिद्धों के रहने के लिए श्रेष्ठ है.

वहीं गांधीसागर अभयारण्य में ना सिर्फ स्थानीय गिद्ध हैं, बल्कि विदेशी प्रजातियों का भी यह पसंदीदा जगह है. गणना के दौरान यहां हिमालयन ग्रिफन, यूरेशियन ग्रिफन और सिनेरियस जैसे गिद्ध लंबी दूरी तय कर पहुंचते हैं. ये मुख्य रूप से तिब्बत, मध्य एशिया और हिमालय की ऊंचाइयों से शीतकाल के दौरान प्रवास करते हैं.

उज्जैन रेंज के CCF आलोक पाठक ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रवासी गिद्ध आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के महीने में गांधीसागर पहुंचते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहां रुकते हैं.

1. भारतीय गिद्ध : चंबल की ऊंची चट्टानों पर घोंसले बनाने वाली मुख्य प्रजाति.
2. सफेद पीठ वाला गिद्ध : पेड़ों पर बसेरा करने वाले, ये गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं.
3. राज गिद्ध : अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट लाल सिर वाली प्रजाति.
4. मिस्र का गिद्ध : आकार में छोटे और सफेद रंग के स्थानीय गिद्ध.

विदेशी प्रजातियां शीतकाल (अक्टूबर-नवंबर से मार्च-अप्रैल) के दौरान तिब्बत, मध्य एशिया और हिमालय की ऊंचाइयों से प्रवास कर यहां पहुंचती हैं.

1. हिमालयन ग्रिफन: हिमालय के ठंडे क्षेत्रों से आने वाले विशालकाय गिद्ध.
2. यूरेशियन ग्रिफन: लंबी दूरी तय कर आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवासी.
3. सिनेरियस गिद्ध : दुनिया के सबसे भारी और बड़े गिद्धों में शामिल.

गांधीसागर है गिद्धों की पहली पसंद
गांधीसागर अभयारण्य में गिद्धों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यहां की सुरक्षित चट्टानें हैं. चंबल नदी के किनारे ऊंची और दुर्गम चट्टानें गिद्धों को आराम से घोंसला बनाने और अपने बच्चों को पनपाने के लिए आदर्श जगह देती हैं. यहां गिद्धों को खाने-पीने की कोई कमी नहीं है. अभयारण्य में वन्यजीवों की अच्छी संख्या और आसपास के क्षेत्रों में पशुधन की उपलब्धता होने के कारण इन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है. साथ ही चंबल नदी का पानी इनके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है.

वहीं CCF आलोक पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि गांधीसागर में 120 सक्रिय घोंसलों का मिलना इस बात का प्रमाण है, कि यहां पर ईकोसिस्टम बेहद ही मजबूत है. हम इन प्रकृति के सफाईकर्मियों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं. 

रिपोर्टः मनीष पुरोहित, मंदसौर

गिद्धों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है एमपी की ये जगह, इतनी प्रजातियां रहती हैं मौजूद
