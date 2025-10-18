Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2967304
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि, कुर्की के डर से मचा हाहाकार

Mandsaur News-मंदसौर में फसल मुआवजे के वितरण के बाद 100 किसानों को नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में फसल मुआवजा राशि को वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. इस गड़बड़ी के कारण कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. किसानों को तीन दिन का समय दिया गया है, राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि, कुर्की के डर से मचा हाहाकार

MP Farmers News-मध्यप्रदेश में मंदसौर में फसल मुआवजे के वितरण में गड़बड़झाला सामने आया है. किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर की गई, लेकिन अब किसानों से मुआवजा राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. सुवासरा तहसील के टोकड़ी गांव के करीब 100 किसानों को नोटिस जारी कर फसल मुआवजा राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. इन किसानों से कहा गया है कि वे तीन दिन के अंदर तहसीलदार कार्यालय में मुआवजा राशि जमा करें, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 

गलती से राशि हुई ट्रांसफर
प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के किसान बेहद परेशान हैं. कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे वे कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पा रहे हैं. किसानों को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि फसल रोग या कीट नुकसान के तहत जो राशि दी गई है, वो त्रुटिवश खातों में जमा हो गई थी. जिसे तत्काल वापस किया जाए. 

किसान हो रहे परेशान
इस कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी है. किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, जो थोड़ी बहुत राशि आई थी, उसे वापस मांगा जा रहा है. वहीं कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें काफी पेरशानी हो रही है. हाल ये है कि कुछ किसान ब्याज पर पैसे उधार लेकर राशि जमा करने को मजबूर हैं ताकि उनका बैंक खाता फिर से शुरू हो सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुर्की की कार्रवाई नहीं होगी
इस पूरे मामले में सुवासरा तहसीलदार रामलाल मुनिया ने कहा कि 16 अक्टूबर को यह त्रुटि पकड़ी गई थी. लगभग 25–30 किसानों को ही नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में कुर्की का उल्लेख केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया गया है, वास्तविक कुर्की नहीं की जाएगी. तहसीलदार ने माना कि कई किसानों को मुआवजे की राशि कम मिली है, जबकि कुछ को ज्यादा. इसे लेकर प्रशासन का कहना है कि जिन किसानों को ज्यादा भुगतान किया गया है, उनसे राशि वापस ली जाएगी और जिनके हिस्से में कम राशि गई है उन्हें शेष राशि जल्द दी जाएगी. 

व्यापारी के खाते में आया मुआवजा
सुवासरा तहसील में हुई प्रशासनिक गलती में एक व्यापारी का नाम भी सामने आया है, व्यापारी राजकुमार शर्मा के पास कोई कृषि भूमि नहीं है. शर्मा के खाते में मुआवजा राशि जमा हो गई, जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया. उनका कहना है कि तहसीलदार कार्यालय जाने पर पता चला कि यह गलती से हुआ. मैंने ट्रेजरी में चालान भरकर राशि लौटा दी है, ताकि भविष्य में मुझे फर्जी लाभार्थी न बताया जाए.

यह भी पढ़ें-'मैं शहर का बाप हूं', हिस्ट्रीशीटर ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के पैर भी चुमवाए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Mandsaur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur Newsnotice to farmers

Trending news

chhattisgarh news
'मैं शहर का बाप हूं', हिस्ट्रीशीटर ने युवक को जमकर पीटा, पत्नी के पैर भी चुमवाए
mp news
MP में पेपर स्टाम्प बंद! ई-स्टाम्प से होगी हर ट्रांजेक्शन की डिजिटल निगरानी, जानिए
mp news
तस्करों से 50 लाख में डील! सिवनी के बाद मंदसौर में खाकी पर लगा बड़ा दाग, 4 सस्पेंड
mp news
MP का महालक्ष्मी मंदिर बना 'कुबेर का खजाना', 2 करोड़ के कैश-आभूषणों से सजा मंदिर
indore news
इंदौर किन्नर विवाद में नया मोड़! जल्द गठित हो सकती है नई SIT, महामंडलेश्वर बोले....
MP Crime News
दहेज में नहीं दी मुर्रा 'भैंस', ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित, नवविवाहिता ने दी जान
Mandsaur News
उड़कर आया मंदसौर का ये अनोखा कुबेर मंदिर! कभी बंद नहीं होते कपाट, जानें मान्यता
Raipur Crime News
थार में मिली सड़ी-गली अर्धनग्न लाश, बदबू आई तो खुला राज, शोरूम के बाहर मचा हड़कंप
jabalpur news
दिवाली से पहले जबलपुर वासियों पर मंडराया संकट, आधा शहर रहेगा तबाह, जानिए वजह
orchha temple history
कब बना था बुंदेलखंड में उल्लू की चोंच के आकार का मंदिर? जानिए क्या है इसकी मान्यता