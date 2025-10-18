मंदसौर में 100 किसानों को मुआवजा लौटाने का नोटिस, वापस मांगी गई मुआवजे की राशि, कुर्की के डर से मचा हाहाकार

MP Farmers News-मध्यप्रदेश में मंदसौर में फसल मुआवजे के वितरण में गड़बड़झाला सामने आया है. किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर की गई, लेकिन अब किसानों से मुआवजा राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. सुवासरा तहसील के टोकड़ी गांव के करीब 100 किसानों को नोटिस जारी कर फसल मुआवजा राशि लौटाने के निर्देश दिए गए हैं. इन किसानों से कहा गया है कि वे तीन दिन के अंदर तहसीलदार कार्यालय में मुआवजा राशि जमा करें, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

गलती से राशि हुई ट्रांसफर

प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के किसान बेहद परेशान हैं. कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे वे कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पा रहे हैं. किसानों को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि फसल रोग या कीट नुकसान के तहत जो राशि दी गई है, वो त्रुटिवश खातों में जमा हो गई थी. जिसे तत्काल वापस किया जाए.

किसान हो रहे परेशान

इस कार्रवाई को लेकर किसानों में नाराजगी है. किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के बाद उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, जो थोड़ी बहुत राशि आई थी, उसे वापस मांगा जा रहा है. वहीं कई किसानों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें काफी पेरशानी हो रही है. हाल ये है कि कुछ किसान ब्याज पर पैसे उधार लेकर राशि जमा करने को मजबूर हैं ताकि उनका बैंक खाता फिर से शुरू हो सके.

कुर्की की कार्रवाई नहीं होगी

इस पूरे मामले में सुवासरा तहसीलदार रामलाल मुनिया ने कहा कि 16 अक्टूबर को यह त्रुटि पकड़ी गई थी. लगभग 25–30 किसानों को ही नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में कुर्की का उल्लेख केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए किया गया है, वास्तविक कुर्की नहीं की जाएगी. तहसीलदार ने माना कि कई किसानों को मुआवजे की राशि कम मिली है, जबकि कुछ को ज्यादा. इसे लेकर प्रशासन का कहना है कि जिन किसानों को ज्यादा भुगतान किया गया है, उनसे राशि वापस ली जाएगी और जिनके हिस्से में कम राशि गई है उन्हें शेष राशि जल्द दी जाएगी.

व्यापारी के खाते में आया मुआवजा

सुवासरा तहसील में हुई प्रशासनिक गलती में एक व्यापारी का नाम भी सामने आया है, व्यापारी राजकुमार शर्मा के पास कोई कृषि भूमि नहीं है. शर्मा के खाते में मुआवजा राशि जमा हो गई, जिसे उन्होंने वापस लौटा दिया. उनका कहना है कि तहसीलदार कार्यालय जाने पर पता चला कि यह गलती से हुआ. मैंने ट्रेजरी में चालान भरकर राशि लौटा दी है, ताकि भविष्य में मुझे फर्जी लाभार्थी न बताया जाए.

