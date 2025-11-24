Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3016711
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अर्थी सजाई...कफन पहनाया! बैंड बाजे के साथ प्याज की निकाली अंतिम यात्रा, श्मशान घाट पर फूट-फूट कर रोए किसान

Mandsaur Onion Price Crisis: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्याज के कम दाम मिलने से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. किसान इतने परेशान हो गए, कि उन्हें प्याज का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हो गए. बता दें कि किसानों ने काफी लंबे समय से समर्थन मूल्य और निर्यात बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत बर्बाद न हो.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्याज की निकाली अंतिम यात्रा
प्याज की निकाली अंतिम यात्रा

Mandsaur Farmers Protest: इन दिनों मंदसौर के किसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है. एक तरफ सोयाबीन की फसल ने धोखा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्याज ने भी उन्हें कर्ज में धकेल दिया है. हालत यह है कि मंडियों में प्याज 2 से 7 रुपये किलो तक ही बिक पा रहा है. किसानों का कहना है कि लागत मूल्य की बात तो छोड़िए, किसान मंडी तक प्याज ले जाएं तो किराया भी पूरा नहीं हो रहा, इसी बेबसी और गुस्से में किसानों ने अपनी प्याज की फसल को अब मृत मानकर उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया है. 

बता दें कि ग्राम धमनार में किसानों ने प्याज की फसल की अर्थी सजाई और गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई. बैंड बाजे के साथ प्याज को कफन पहनाया गया, फूल चढ़ाए गए और पूरे गांव में घुमाते हुए श्मशान घाट लाया गया. इस दौरान कई किसान रो पड़े. जैसे किसी अपने को खो रहे हों. उनका कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी मेहनत के बाद भी जब मेहनताना न मिले, तो दिल टूट जाता है. किसानों ने सरकार से प्याज के दाम बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग की है.

किसानों का अनोखा प्रदर्शन 
मालवा क्षेत्र में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. मजबूरी में कई किसान प्याज की फसल को खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं. कहीं मवेशियों को खुला छोड़ दिया गया है तो कहीं रोटावेटर से पूरी फसल पलट दी गई. उनका कहना है. अगर फसल बेचकर घाटा ही होना है, तो बेहतर है खेत में ही खत्म कर दी जाए. यही दर्द सरकार तक पहुंचाने किसानों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया ताकि उनकी आवाज दूर तक जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों ने की सरकार से मांग
वहीं किसानों का कहना है कि प्याज की लागत करीब 60 हजार रुपये प्रति बीघा आती है, लेकिन बदले में 4-5 हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं. न उत्पादन लागत निकल रही, न घर का चूल्हा जल रहा. किसान संगठनों ने मांग की है कि प्याज को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाए और समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तय हो. कृषि मंडी के व्यापारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार 15 हजार बोरियों की आवक हुई और दाम 2 से 11 रुपये प्रति किलो तक ही मिले, जिससे किसान पूरी तरह टूट गए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mandsaur Newsmp onion pricemp farmer news

Trending news

ujjain news
बाल नोंचे...जूते-चप्पल से फोड़ी नाक, दो महिलाओं ने बीच सड़क पर मनचले को जमकर पीटा
madhya pradesh news
MP इस गांव में रहते हैं 90 प्रतिशत पढ़े लिखे लोग, हर घर से निकलते हैं अधिकारी...
janjgir champa news
गुपचुप का स्वाद बना आफत, यहां एक साथ 34 लोग बीमार, गोलगप्पे वाले की तलाश जारी
Madvi Hidma
इंडिया गेट पर नक्सली हिडमा का गुणगान... क्या है एजेंडा और प्रदर्शन के पीछे कौन?
madhya pradesh news
MP में युवाओं की मुश्किलें बढ़ीं, ESB की ये 4 बड़ी भर्तियां 2025 में नहीं होंगी
bhopal news
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2025 तैयार, लागू होते ही MP में क्या-क्या बदल जाएगा.
chhatarpur news
छतरपुर में कौआ बिरयानी जैसा कांड! ₹40 की हाफ प्लेट खाते ही बिगड़ी तबीयत, हुई उल्टी
Vishnu Deo Sai
CM साय ने यूनिटी मार्च के लिए 68 युवाओं के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने ग्रीनको कंपनी का किया भ्रमण, बोले- ग्रीन एनर्जी विकास का मजबूत स्तंभ
balrampur news
साहब ये अंडा नकली है...जब 2 अंडे लेकर थाने पहुंचा युवक, बोला- पुट्टी चढ़ा हुआ है