अर्थी सजाई...कफन पहनाया! बैंड बाजे के साथ प्याज की निकाली अंतिम यात्रा, श्मशान घाट पर फूट-फूट कर रोए किसान

Mandsaur Farmers Protest: इन दिनों मंदसौर के किसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है. एक तरफ सोयाबीन की फसल ने धोखा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्याज ने भी उन्हें कर्ज में धकेल दिया है. हालत यह है कि मंडियों में प्याज 2 से 7 रुपये किलो तक ही बिक पा रहा है. किसानों का कहना है कि लागत मूल्य की बात तो छोड़िए, किसान मंडी तक प्याज ले जाएं तो किराया भी पूरा नहीं हो रहा, इसी बेबसी और गुस्से में किसानों ने अपनी प्याज की फसल को अब मृत मानकर उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया है.

बता दें कि ग्राम धमनार में किसानों ने प्याज की फसल की अर्थी सजाई और गांव में अंतिम यात्रा निकाली गई. बैंड बाजे के साथ प्याज को कफन पहनाया गया, फूल चढ़ाए गए और पूरे गांव में घुमाते हुए श्मशान घाट लाया गया. इस दौरान कई किसान रो पड़े. जैसे किसी अपने को खो रहे हों. उनका कहना है कि महंगाई के दौर में इतनी मेहनत के बाद भी जब मेहनताना न मिले, तो दिल टूट जाता है. किसानों ने सरकार से प्याज के दाम बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने की मांग की है.

किसानों का अनोखा प्रदर्शन

मालवा क्षेत्र में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. मजबूरी में कई किसान प्याज की फसल को खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं. कहीं मवेशियों को खुला छोड़ दिया गया है तो कहीं रोटावेटर से पूरी फसल पलट दी गई. उनका कहना है. अगर फसल बेचकर घाटा ही होना है, तो बेहतर है खेत में ही खत्म कर दी जाए. यही दर्द सरकार तक पहुंचाने किसानों ने यह अनोखा प्रदर्शन किया ताकि उनकी आवाज दूर तक जाए.

किसानों ने की सरकार से मांग

वहीं किसानों का कहना है कि प्याज की लागत करीब 60 हजार रुपये प्रति बीघा आती है, लेकिन बदले में 4-5 हजार रुपये ही मिल पा रहे हैं. न उत्पादन लागत निकल रही, न घर का चूल्हा जल रहा. किसान संगठनों ने मांग की है कि प्याज को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाए और समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तय हो. कृषि मंडी के व्यापारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार 15 हजार बोरियों की आवक हुई और दाम 2 से 11 रुपये प्रति किलो तक ही मिले, जिससे किसान पूरी तरह टूट गए हैं.

