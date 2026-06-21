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Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शामगढ़ पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 507 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया. पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर प्लेट वाला एक कंटेनर उज्जैन-गरोठ फोर-लेन हाईवे से दिल्ली की ओर जा रहा है और उसमें अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा है. इस जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र और उनकी टीम ने नाकाबंदी की और कंटेनर को रोक लिया.
10 लाख रुपये आंकी गई कीमत
डोडा चूरा को चॉकलेट के डिब्बों के नीचे छिपाकर कंटेनर में बहुत चालाकी से ले जाया जा रहा था. जब्त किए गए लगभग 500 किलो डोडा चूरा की कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और शुरुआती जांच के आधार पर एक और आरोपी को मामले में शामिल किया गया है, जहां से यह डोडा चुराया गया था.
शामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर शामगढ़ पुलिस ने उज्जैन-गरोठ फोर-लेन रोड पर डबला गुर्जर के पास दिल्ली की ओर जा रहे हरियाणा नंबर वाले एक कंटेनर को पकड़ा. थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र और सब-इंस्पेक्टर ओपी राठौड़ समेत पूरी टीम ने छापेमारी कर कंटेनर को रोका. तलाशी लेने पर, कंटेनर के अंदर रखे चॉकलेट के कार्टन के बीच अवैध रूप से छिपाया गया डोडा पाउडर बरामद किया गया. पुलिस ने 25 काले बैगों में 507 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया और आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह इसे अपर खेड़ा आगर मालवा से लाया था.
पुलिस ने दोनों लोगों को आरोपी बनाया है और कुल ₹44 लाख की संपत्ति जब्त की है. जब्त किए गए अवैध डोडा चूरा की कीमत लगभग ₹10.15 लाख आंकी गई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. शामगढ़ स्टेशन इंचार्ज कपिल सोराष्ट्रिया ने बताया हमें सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर प्लेट वाला एक ट्रक, जिसमें अवैध डूडा चूरा लदा था, उज्जैन-गरोठ फोर-लेन हाईवे से गुजरने वाला था. हमने नाकाबंदी की और आरोपियों में से एक हर्षित सिंह को गिरफ्तार किया. उसके पास मौजूद ट्रक के कंटेनर से कुल 507 किलोग्राम पोस्ता भूसा जब्त किया गया.
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