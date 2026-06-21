शामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर शामगढ़ पुलिस ने उज्जैन-गरोठ फोर-लेन रोड पर डबला गुर्जर के पास दिल्ली की ओर जा रहे हरियाणा नंबर वाले एक कंटेनर को पकड़ा. थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्र और सब-इंस्पेक्टर ओपी राठौड़ समेत पूरी टीम ने छापेमारी कर कंटेनर को रोका. तलाशी लेने पर, कंटेनर के अंदर रखे चॉकलेट के कार्टन के बीच अवैध रूप से छिपाया गया डोडा पाउडर बरामद किया गया. पुलिस ने 25 काले बैगों में 507 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया और आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह इसे अपर खेड़ा आगर मालवा से लाया था.