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चॉकलेट के कार्टन में छिपाकर ले जा रहे थे डोडा चूरा, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 507 किलो जब्त

Mandsaur News: मंदसौर जिले की शामगढ़ पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चॉकलेट से लदे एक कंटेनर से 507 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया. जब्त किए गए इस अवैध सामान की कीमत लगभग ₹10 लाख आंकी गई है.

Written ByManish PurohitEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 21, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:27 AM IST
चॉकलेट के कार्टन में छिपाकर ले जा रहे थे डोडा चूरा, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 507 किलो जब्त

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