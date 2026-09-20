MP में बढ़ेगा चीता कुनबा: गांधीसागर में नई मादा चीता CCB2 की होगी एंट्री, CM मोहन छोड़ेंगे जंगल में

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मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रोजेक्ट चीता का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है. इस पहल के तहत, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 20 सितंबर को मंदसौर जिले के मशहूर गांधीसागर अभयारण्य का दौरा करेंगे. इस दौरान सीएम मोहन यादव आधिकारिक तौर पर CCB2 बोत्सवाना से भारत लाई गई एक नई मादा चीता को गांधीसागर के जंगलों में छोड़ेंगे. इसके साथ ही गांधी सागर में चीतों की कुल संख्या बढ़कर चार हो जाएगी.
गांधीसागर में चीतों की संख्या हो जाएगी 4
यह मादा चीता पहले कूनो नेशनल पार्क में रखी गई थी और अब इसे सुरक्षित रूप से गांधीसागर अभयारण्य में भेजा जाएगा. CCB2 के आने से गांधीसागर में चीतों की कुल संख्या बढ़कर चार हो जाएगी. अभयारण्य में पहले से ही तीन चीते प्रभास, पावक और धीरा सफलतापूर्वक रह रहे हैं और अब वे CCB2 का स्वागत करेंगे.
प्रोजेक्ट चीता को नई दिशा
इस स्थानांतरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल प्रोजेक्ट चीता को नई दिशा और गति दी है. कूनो के अलावा गांधीसागर को चीतों के लिए एक और उपयुक्त और प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित करके, सरकार वन्यजीवों की आबादी में संतुलन बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही है. इस कदम से न केवल मध्य प्रदेश में जैव-विविधता मजबूत होगी, बल्कि इस क्षेत्र में इको-टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
जानिए सीएम मोहन यादव का कार्यक्रम
मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम इस प्रकार है: वे दोपहर 2:00 बजे उज्जैन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे और दोपहर 2:45 बजे रामपुरा तहसील के बासी गांव में DBL हेलीपैड पर उतरेंगे. इसके बाद, दोपहर 3:00 बजे वे बूज गांव में चीता प्रोजेक्ट के गेट नंबर 4 पर पहुंचेंगे. वहां चीता छोड़ने के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे रामपुरा-गांधीसागर मार्ग पर आयोजित एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद, वे दोपहर 3:50 बजे हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे.
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