संपत्ति के लालच में पति की हत्या का आरोप, पत्नी और भाई गिरफ्तार, साला फरार

मध्य प्रदेश के मंदसौर में संपत्ति के लालच में पति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, हत्या में शामिल मृतक का साला घटना के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद मृतक के भाई ने खुद ही थाने पहुंचकर फरियादी बनकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी भाई और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.