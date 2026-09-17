संपत्ति के लालच में पति की हत्या का आरोप, पत्नी और भाई गिरफ्तार, साला फरार

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मध्य प्रदेश के मंदसौर में संपत्ति के लालच में पति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, हत्या में शामिल मृतक का साला घटना के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि हत्या के बाद मृतक के भाई ने खुद ही थाने पहुंचकर फरियादी बनकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी भाई और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हत्या के पीछे मकान बेचकर मिलने वाली रकम को लेकर विवाद सामने आया है. मृतक शराब का आदी था और आए दिन शराब के नशे में घर में विवाद और मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी परेशान थी.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
मामले में सीएसपी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि 15 सितंबर 2026 को सूचनाकर्ता मोहम्मद ईशाक निवासी मदारपुरा ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई ईस्माईल उर्फ भूरा (32) खिलचीपुरा से नालछा माता मंदिर रोड पर अचेत अवस्था में पड़ा है. डायल 112 की मदद से उसे जिला चिकित्सालय मंदसौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक के भाई से पूछताछ
सूचना पर थाना नई आबादी में मर्ग क्रमांक 24/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत कायम कर जांच शुरू की गई. मर्ग जांच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 160/2026, धारा 103(1) और 238(a) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया गया. मुखबिर तंत्र, घटनास्थल के भौतिक सत्यापन और फरियादी बनकर थाने पहुंचे मृतक के भाई से सघन पूछताछ की गई. पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को हत्या से जुड़े अहम सुराग मिले.
गला घोंटकर की हत्या
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक का भाई मकान बेचना चाहता था, ताकि उसे बड़ी रकम मिल सके. लेकिन मृतक ईस्माईल मकान बेचने के लिए सहमत नहीं था और लगातार इसका विरोध कर रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि पारिवारिक विवाद और मकान बेचकर मिलने वाली रकम के लालच में मृतक के भाई, पत्नी और साले ने कथित तौर पर मिलकर हत्या की साजिश रची. आरोप है कि तीनों ने पहले ईस्माईल के सिर पर डंडे से वार किया और इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.
थाने में शिकायत दर्ज
हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को घटनास्थल से हटाकर खिलचीपुरा से नालछा माता मंदिर रोड के पास सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया. इसके बाद मामले को सामान्य नशे या दुर्घटना में हुई मौत का रूप देने के लिए मृतक के भाई ने खुद फरियादी बनकर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
2 गिरफ्तार, एक फरार
पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरियादी बने मृतक के भाई मोहम्मद ईशाक और उसकी पत्नी ईस्माईल मेवाती की संदिग्ध गतिविधियों की कड़ियों को जोड़ा. इसके बाद दोनों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, हत्या में शामिल बताया जा रहा साला शाकिब घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश जारी है. फरार आरोपी मंदसौर जिले के नई फतेहगढ़ का रहने वाला है.