Add Zee Business As A Preferred Source
App

संपत्ति के लालच में पति की हत्या का आरोप, पत्नी और भाई गिरफ्तार, साला फरार

मंदसौर में संपत्ति विवाद को लेकर ईस्माईल की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

Written ByManish Purohit
Published: Sep 17, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:14 PM IST
संपत्ति के लालच में पति की हत्या का आरोप, पत्नी और भाई गिरफ्तार, साला फरार
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Manish Purohit

Manish Purohit

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संपत्ति के लालच में पति की हत्या का आरोप, पत्नी और भाई गिरफ्तार, साला फरार
2
3
4
5