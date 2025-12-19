Advertisement
रतलाम में धार्मिक पुस्तक जलाने का आरोप, मुस्लिम समाज ने थाने का किया घेराव, महिला पर मामला दर्ज

Ratlam News-रतलाम से एक संवेदनशील और सनसनीखेज मामला सामने आया है. मुस्लिम धार्मिक पुस्तक कुरान को जलाए जाने के आरोप ने इलाके के मुस्लिम समाज लोगों ने आक्रोश की स्थिति पैदा कर दी है. यह मामला गुरुवार का बताया जा रहा है, जो जावरा नगर के पास स्थित मुस्लिम धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी क्षेत्र से जुड़ा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:40 PM IST
Women Accused of Buring Religious Book-मध्यप्रदेश के रतलाम के जावरा में महिला पर कुरान जलाने का आरोप लगा है. यह घटना जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में रोजाना रोड स्थित इमामबाड़े के पीछे कुरान जलाई गई है. महिला आतिया खान रिटायर्ड शिक्षिका है. इस मामले में मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद केस दर्ज कर लिया गया है.फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घेरा थाना
जानकारी के अनुसार, यह घटनाक्रम गुरुवार दोपहर 1.30 बजे का है. जैसे ही इस घटना की जानकारी मुस्लिम समुदाय को लगी तो बड़ी संख्या में समाजजन औद्योगिक क्षेत्र थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. देर रात तक कार्रवाई नहीं होने पर समाजजनों ने थाने का घेराव किया. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

शिकायत के बाद महिला पर केस दर्ज 
घटना को लेकर मुस्लिम समुदाय और सीरत कमेटी के पदाधिकारी ने आक्रोश जताया. घटना को लेकर हो रहे विरोध के बाद पुलिस ने जेल रोड निवासी शाहीन हुसैन की रिपोर्ट पर हुसैन टेकरी क्षेत्र में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका आतिया खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर लिया. हालांकि, अभी तक महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

महिला जला रही थी धार्मिक किताबें
पूरे घटनाक्रम को लेकर औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि फरियादी के अनुसार, हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजाखाना जेहरा इलाके के पीछे गुरुवार को आतिया कुछ धार्मिक किताबें जला रही थी. इन किताबों में कुरान भी थी. मौके पर अनवर अली ने पहुंचकर आग को बुझाया. इस दौरान महिला जली हुई कुरान लेकर भाग गई. लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने जली हुई किताबों के अवेशष रख लिए. 

पुरानी किताबें जला रही थी महिला
वहीं एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने बताया कि जांच की जा रही है. महिला से पूछताछ में सामने आया है कि पुरानी किताबों का ढेर था, जिसे जलाया गया. इसी ढेर में कुरान शरीफ की एक पुरानी किताब थी, लेकिन उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी. इसी दौरान कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने देखा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

