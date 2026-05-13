आखिर कैसे रेत माफिया ऐसे बेखौफ होकर कर रहे खनन, चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के बैकवॉटर का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के मंदसौर में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो गांधी सागर के बैकवॉटर क्षेत्र का है. दावा है कि गांधी सागर बांध के बैकवॉटर में संजीत के पास रेत का अवैध खनन किया जा रहा है और यह वीडियो इस अवैध खनन का है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब बनाया गया है और ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़े स्टीमरों के जरिए पानी के बीच में रेत का खनन किया जा रहा है.

इस तरह के अवैध खनन की गतिविधियां इलाके में चलने की खबर कई बार सामने आई हैं और कई बार पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी की है. लेकिन, हर बार रेत माफिया बेखौफ होकर दोबारा रेत खनन करते हुए नजर आते हैं. पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी कई बार सिर्फ खानापूर्ति ही साबित होती है. इतने बड़े संसाधनों के साथ रेत माफिया आखिर कैसे यहां बेखौफ होकर रेत खनन करते हैं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोटे मुनाफे के चक्कर में खनन

गौरतलब है कि मंदसौर के गांधी सागर बांध पर बनी झील को एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील माना जाता है और इस झील के सुरक्षित क्षेत्र में कई दुर्लभ जलीय जीव भी पाए जाते हैं. लेकिन, मोटे मुनाफे के चक्कर में रेत माफिया इस झील को भी अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं. दुर्गम क्षेत्रों में पानी के बीच से रेत का खनन करते दिखाई देते हैं. रेत के इस कारोबार में अवैध खनन के जरिए लाखों की कमाई होती है.

ये भी पढ़ें- '15 दिन लगेंगे...', जब थानेदार ने विधायक को ही गिना दिए नियम, मंदसौर थाने में हाई-वोल्टेज ड्रामा, जानें मामला

समय पर कार्रवाई ना होने के भी आरोप

आरोप यह भी लगते आए हैं कि कुछ स्थानीय शासकीयकर्मी और खनिज विभाग के भी कुछ कर्मचारी शिकायत मिलने के बाद भी समय पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, जिससे मिली-भगत की आशंका बार-बार लोगों के मन में उठती है. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है.