मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका

MP Crime News-मध्यप्रदेश के मंदसौर शहर में नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया. शहर के व्यस्त गोल चौराहा क्षेत्र में बुधवार रात एक हमलावर ने मशहूर सराफा व्यापारी और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली. इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे शहर में हड़कंप मच गया.

क्या है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, गोल चौराहा स्थित दिलीप ऑटो एजेंसी के संचालक और सराफा कारोबारी दिलीप जैन अपनी पत्नी रेखा जैन के साथ रहते थे. बुधवार रात करीब 8:30 बजे, जब शहर में नववर्ष के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, तभी उनके घर के भीतर से गोलियां चलने की आवाजें आईं. शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे. कहा जा रहा है कि हमलावर ने पहले दंपत्ति की मौत के घाट उतारा और फिर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ जमा होते देख वापस अंदर गया और खुद को गोली मार ली.

लेन-देन का विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में इस खूनी संघर्ष के पीछे व्यापारिक लेन-देने की बात सामने आ रही है. मृतक दिलीप जैन बड़े पैमाने पर सोने के जेवर बनाने का काम करते थे. उनके पास मंदसौर और आसपास के कई व्यापारियों का काफी मात्रा में सोना जमा था. पुलिस को आशंका है कि सोने-चांदी की खरीदी या हिसाब-किताब को लेकर हुए विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया.

मौके से पिस्टल और चाकू बरामद

हमलावर की हुई पहचान घटनास्थल पर पहुंचे एसपी विनोद कुमार मीना और एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया कि हमलावर की पहचान विकास सोनी के रूप में हुई है. वह रात के समय दिलीपी जैन के घर पहुंचा था, उस समय दंपत्ति घर में अकेले थे. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और एक चाकू बरामद किया है. तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस घटना को लेकर एसपी विनोद कुमार मीना के अनुसार, घटनास्थल से पति-पत्नी समेत तीन लोगों के शव बरामद किए गए हैं. मौके से एक पिस्टल और एक चाकू भी मिला है. तीनों शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी पुलिस ने जांच के लिए जब्त कर ली है. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है.

