Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3023130
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पति-पत्नी और वो का झगड़ा, दो महिलाओं में कैमरे के सामने जमकर मारपीट, थाने में देखते रहे पुलिसकर्मी

Ujjain News-उज्जैन में शनिवार को माधव नगर थाने में पति-पत्नी और वो के मामले को लेकर दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हो गई. एक महिला मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रही थी, इसी दौरान दूसरी महिला कैमरे के सामने आकर जमकर पिटाई करने लगी. यह पूरा घटनाक्रम थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के सामने हुआ.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति-पत्नी और वो का झगड़ा, दो महिलाओं में कैमरे के सामने जमकर मारपीट, थाने में देखते रहे पुलिसकर्मी

Two Womens Clash in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के माधव नगर थाना परिसर में शनिवार दोपहर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पति-पत्नी और वो के रिश्तों से जुड़े विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दो महिलाएं पुलिसकर्मियों के सामने ही कैमरे के सामने भिड़ गईं और जमकर हाथापाई हो गई. यह घटना तब हुई जब एक महिला मीडिया से बातचीत कर रही थी, तभी दूसरी महिला आकर उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते दोंनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. यह मारपीट थाना परिसर में ही पुलिसकर्मियों के सामने हुई. 

जानिए क्या है मामला 
MPEB में कार्यकरत हेमर नागर की शादी प्रिया नागर से 2009 में हुई थी. वहीं, मनीष और संगीता पांचाल की शादी 2007 में हुई थी. शनिवार को हेमर नागर माधव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी प्रिया और मनीष पांचाल के बीच अवैध संबंध हैं. वहीं इसके उलट प्रिया नागर ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि उनके पति हेमर और मनीष की पत्नी के बीच सालों से अवैध संबंध हैं. प्रिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष भैया मेरे लिए भाई जैसा है, मैं सबके सामने उसे राखी बांधने को तैयार हूं. मेरे पति ने इसी संगीता की वजह से मुझे छोड़ा. 

मीडिया के सामने दोनों में हुई मारपीट 
जब मीडिया ने इस विवाद में संगाती पांचाल से पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति मनीष और प्रिया कई बार कार में घूमने दिखाई दिए हैं. यही बात सुनते ही प्रिया भड़क गई. उसने कैमरे के सामने ही संगीता को धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हो गई. यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया, जिसमें दोनों एक-दूसरे को खींचते और मारते दिखाई दे रही हैं. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग कराकर मामला शांत कराया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है
वहीं संगीता का आरोप है कि उसके पति मनीष और प्रिया के बीच अवैध संबंध हैं. 2019 में उसका पति उसे छोड़कर भाग गया. उससे मारपीट करता था और गैस सिलेंडर खोलकर हत्या का प्रयास किया. मेरे पति कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हैं. 2019 से आज तक मुझे टॉर्चर किया है. वहीं, मनीष पांचाल ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा, मेरी पत्नी द्वारा लगाए आरोप बेबुनियाद हैं. प्रिया मेरी बहन जैसी है, हेमर नागर मेरी पत्नी और यहां तक कि मेरी बेटी को भी बहका रहा है. कुछ फोटोज गलत तरीके से खींचकर मुझे फंसाया जा रहा है. 

पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया
घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना परिसर में हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें-वंदे मातरम पर मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए गंभीर सवाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsujjain latest news

Trending news

mp news
पति-पत्नी और वो का झगड़ा, दो महिलाओं में कैमरे के सामने जमकर मारपीट, देखती रही पुलिस
mp news
मल्हारगढ़ थाना देश के टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल, 70 पैमानों पर पुलिस अव्वल
Sir
SIR पर सियासत तेज, जीतू पटवारी का आरोप- BJP के इशारे पर कट रहे नाम, भाजपा का पलटवार
Maulana Madani
वंदे मातरम पर मौलाना महमूद मदनी का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए गंभीर सवाल
amit shah
अमित शाह ने किया DGP-IG कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, केंद्र की उपलब्धियों को किया रेखांकित
mp news
जामफल तोड़ने पर बच्चे को बेरहमी से पीटा, डंडे बरसाता रहा युवक, रोता रहा बच्चा
mp news
'अमन खान' बने शुभम गोस्वामी की होगी 'घर वापसी', मंत्री सारंग ने दिया आश्वासन, जानें
raipur news
ये हैं देश के 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन, 70 से अधिक पैरामीटर्स पर उतरे खरे, किया सम्मानित
mp news
अस्पताल में लगी कोर्ट, खुद पहुंचे मजिस्ट्रेट और की सुनवाई; सलमान की इस तरह हुई पेशी
mp news
MP में अभी कितनी है विधायकों की सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है? फिर बढ़ेगा पैसा