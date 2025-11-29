पति-पत्नी और वो का झगड़ा, दो महिलाओं में कैमरे के सामने जमकर मारपीट, थाने में देखते रहे पुलिसकर्मी

Two Womens Clash in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन के माधव नगर थाना परिसर में शनिवार दोपहर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पति-पत्नी और वो के रिश्तों से जुड़े विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दो महिलाएं पुलिसकर्मियों के सामने ही कैमरे के सामने भिड़ गईं और जमकर हाथापाई हो गई. यह घटना तब हुई जब एक महिला मीडिया से बातचीत कर रही थी, तभी दूसरी महिला आकर उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते दोंनों के बीच मारपीट शुरू हो गई. यह मारपीट थाना परिसर में ही पुलिसकर्मियों के सामने हुई.

जानिए क्या है मामला

MPEB में कार्यकरत हेमर नागर की शादी प्रिया नागर से 2009 में हुई थी. वहीं, मनीष और संगीता पांचाल की शादी 2007 में हुई थी. शनिवार को हेमर नागर माधव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी प्रिया और मनीष पांचाल के बीच अवैध संबंध हैं. वहीं इसके उलट प्रिया नागर ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि उनके पति हेमर और मनीष की पत्नी के बीच सालों से अवैध संबंध हैं. प्रिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनीष भैया मेरे लिए भाई जैसा है, मैं सबके सामने उसे राखी बांधने को तैयार हूं. मेरे पति ने इसी संगीता की वजह से मुझे छोड़ा.

मीडिया के सामने दोनों में हुई मारपीट

जब मीडिया ने इस विवाद में संगाती पांचाल से पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति मनीष और प्रिया कई बार कार में घूमने दिखाई दिए हैं. यही बात सुनते ही प्रिया भड़क गई. उसने कैमरे के सामने ही संगीता को धक्का मारकर गिरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच जोरदार हाथापाई हो गई. यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया, जिसमें दोनों एक-दूसरे को खींचते और मारते दिखाई दे रही हैं. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग कराकर मामला शांत कराया.

कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है

वहीं संगीता का आरोप है कि उसके पति मनीष और प्रिया के बीच अवैध संबंध हैं. 2019 में उसका पति उसे छोड़कर भाग गया. उससे मारपीट करता था और गैस सिलेंडर खोलकर हत्या का प्रयास किया. मेरे पति कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हैं. 2019 से आज तक मुझे टॉर्चर किया है. वहीं, मनीष पांचाल ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा, मेरी पत्नी द्वारा लगाए आरोप बेबुनियाद हैं. प्रिया मेरी बहन जैसी है, हेमर नागर मेरी पत्नी और यहां तक कि मेरी बेटी को भी बहका रहा है. कुछ फोटोज गलत तरीके से खींचकर मुझे फंसाया जा रहा है.

पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया

घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना परिसर में हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

