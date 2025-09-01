गधों को फिर खिलाए गए भर-भरकर गुलाब जामुन, क्या है यह अनोखी परंपरा
Mandsaur News: गधों की बारिश के महीने में मौज हो जाती है, क्योंकि उन्हें थाल भर-भरकर गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, एक बार फिर गधों की इसी तरह की मौज हो गई, जब उन्हें जमकर गुलाब जामुन खाने को मिले.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:21 PM IST
Donkeys ate Gulab Jamun: जब झमाझम बारिश होती है तो जिस तरह से लोग खुश होते हैं उसी तरह से गधों की भी मौज हो जाती है. क्योंकि एमपी के मंदसौर जिले में हर साल एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, यहां हर साल अच्छी बारिश होने के बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाए जाते हैं. एक बार फिर मंदसौर जिले में अच्छी बारिश होने के बाद यह अनोखी परंपरा निभाई गई, जहां बारिश की कामना पूरी होने के बाद गधों को जमकर गुलाब जामुन खिलाए गए. लोगों ने थाल में भरकर गुलाब जामुन गधों के सामने किए फिर क्या था गधों ने भी जमकर गुलाब जामुन का मजा उठाया. 

मंदसौर जिले की परंपरा 

एक थाल में गुलाब जामुन भरकर मंदसौर के गधों को बड़े ही प्यार और आदर से खिलाया जाता है. यह परंपरा पिछले साल भी बरसात की मन्नत पूरी होने पर निभाई गई थी, जिससे इस साल भी इसे जारी रखा गया. लोगों का मानना है कि यह एक शुभ संकेत है और इस अनोखी रस्म से न सिर्फ गधों का सम्मान होता है, बल्कि यह बारिश की खुशियों को भी दर्शाता है. मंदसौर के ग्रामीण इलाकों में गधे कृषि कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं, इन्हें मेहनती साथी माना जाता है जो किसानों की मदद करते हैं. बारिश की मन्नत पूरी होने पर इन गधों को गुलाब जामुन खिलाना ग्रामीणों की आस्था और परंपरा का प्रतीक बन चुका है. 

ये भी पढ़ेंः ताजमहल नहीं, 800KM दूर यहां हुई थी मुमताज की मौत, बेहद दिलचस्प है इस ऐतिहासिक जगह का इतिहास

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह एक तरह से गधों को उनका श्रम सम्मान देने का तरीका होता है, क्योंकि गधे खेती किसानी के कामों में किसानों की जमकर मदद करते हैं. मंदसौर की इस पहल ने यह दिखा दिया कि कैसे लोक संस्कृति और परंपराएं आज भी जिंदा हैं और कैसे छोटे-छोटे उत्सव लोगों को जोड़ते हैं. 

मंदसौर में झमाझम बारिश 

बता दें कि इस साल मंदसौर में भी अच्छी बारिश हुई है, हालांकि मानसून के पहले पखवाड़े यानि जून-जुलाई में तो औसतन कम बारिश देखी गई थी, लेकिन अगस्त-सितंबर के महीने में यानि मानसून के दूसरे पखवाड़े में मौसम बदला और फिर यहां अच्छी बारिश की शुरुआत हो गई थी, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में मंदसौर जिले में भी बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है. 

मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ का मिनी तिब्बत कहलाती है ये जादुई जगह, यहां के कण-कण में दिखता है जादू!

