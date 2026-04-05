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'मेरी सृष्टि को बचा लो…', 2 महीने की बच्ची को चाहिए 9.40 करोड़ का इंजेक्शन, मां ने पीएम-सीएम से लगाई गुहार

Mandsaur News: मंदसौर के गरोठ में दो महीने की मासूम सृष्टि सोनी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है. सृष्टि को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मात्र सहारा है, वो दुनिया की सबसे महंगा इंजेक्शन है. इसकी कीमत लगभघ 9.40  करोड़ रुपए बताई जा रही है. यह उपलब्ध हो पाना गरीब परिवार के लिए असंभव है. वहीं अब पीएम-सीएम से गुहार लगाई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:36 PM IST
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Mandsaur Family Appeal to PM-CM
Mandsaur Family Appeal to PM-CM

Mandsaur Family Appeal to PM-CM: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ कस्बे में रहने वाले एक साधारण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. यहां दो महीने की मासूम सृष्टि सोनी एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से जूझ रही है. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और बच्ची के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत है, उसकी कीमत करीब 9.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतने बड़े खर्च को उठाना इस परिवार के लिए नामुमकिन है, इसलिए अब वे मदद की गुहार लगा रहे हैं.

वहीं दो महीने की मासूम सृष्टि के पिता गौरव सोनी गरोठ में एक छोटी सी पंचर की दुकान चलाते हैं. परिवार गुप्तेश्वर कॉलोनी में रहता है और आमदनी बहुत सीमित है. बच्ची के जन्म के बाद परिवार में खुशियां आई थीं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदल गया. सृष्टि को दूध पीने, सांस लेने और शरीर हिलाने में परेशानी होने लगी. परिवार उसे इंदौर, कोटा और जयपुर तक डॉक्टरों के पास लेकर गया, जहां जांच के बाद इस गंभीर बीमारी की पुष्टि हुई.
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सबसे खतरनाक रोग
डॉक्टरों ने बताया कि सृष्टि को SMA टाइप-1 है, जो इस बीमारी का सबसे खतरनाक रूप माना जाता है. इस बीमारी में बच्चे के शरीर की मांसपेशियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं. बच्चा न ठीक से सिर उठा पाता है, न बैठ पाता है और न ही सामान्य तरीके से सांस ले पाता है. बिना इलाज के ऐसे बच्चों की उम्र बहुत कम रह जाती है. इस बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध नहीं है और इसका एकमात्र उपाय विदेश में मिलने वाला जीन थेरेपी इंजेक्शन है.

9.40 करोड़ की दवा
इस इंजेक्शन का नाम Zolgensma है, जो अमेरिका में उपलब्ध है और इसकी कीमत करीब 9 करोड़ 40 लाख रुपये है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते यह इंजेक्शन लग जाए तो बच्ची की जान बच सकती है. लेकिन एक साधारण परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव जैसा है. इसलिए सृष्टि के माता-पिता अब समाज, संस्थाओं और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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पीएम-सीएम से गुहार
इसके अलावा, सृष्टि की मां पूजा सोनी का कहना है कि उनकी बेटी हाथ-पैर भी ठीक से नहीं हिला पा रही है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है. वे बूंद-बूंद करके उसे दूध पिला रही हैं. उन्होंने भावुक होकर सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी को बचा लिया जाए. वहीं गरीब परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि उनकी मन्नतों से जन्मी बेटी की जिंदगी बचाई जा सके.

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