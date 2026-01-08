पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज को लेकर हुआ था विवाद

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया था. देवनारायण और उनकी पत्नी रवीना के बीच इंस्टाग्राम पर एक मैसेज को लेकर विवाद इतना बड़ा की पति ने अपने पति हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. यह मामला खड़गवां थाना के ग्राम लकरापारा का है.

पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 3 जनवरी 2026 को देवनारायण सिंह (20 वर्ष), निवासी ग्राम लकरापारा, थाना खड़गवां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया था कि उसकी पत्नी रवीना सिंह ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पोस्टमार्टम से हुआ महिला हत्या का खुलासा

मृतका नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालन दंडाधिकारी की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की गई. शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की पुष्टि हुई. पोस्टमॉर्टम रिपोरट सर के अंदर की हड्डी टूटी बताई और फांसी की बात गलत साबित हुई. इस जानकारी से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया. पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

मैसेज को लेकर होता था अक्सर विवाद

थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत लकड़ापारा के रहने वाले देवनारायण और उनकी पत्नी रवीना इंस्टाग्राम पर एक मैसेज को लेकर अक्सर विवाद होता था. पति अपनी पत्नी से मारपीट करता था, लेकिन एक दिन विवाद इतना बड़ा की पति ने अपने पत्नी को कर पलंग में धक्का दे दिया. इसके बाद पत्नी अचेत होकर गिर पड़ी और पत्नी के नाक से खून निकलने लगा पति को लगा की उसकी पत्नी रवीना मर चुकी है तो उसके गले में गमछा बांध कर पंखे में पर लटका दिया और बाहर निकल गया. ताकि परिजन जब देखें तो उन्हें लगे कि पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है.

इंस्टाग्राम पर किसी से बात करती थी पत्नी

आरोपी पति देवनारायण ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम में किसी से बात करती थी लेकिन मना करने के बावजूद भी इंस्टाग्राम चलाती थी और 3 जनवरी को पत्नी के मोबइल इंस्टाग्राम चला रही थी, जिसमें एक मैसेज किया था और मैसेज को पत्नी ने डिलीट कर दिया. उसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया थैंक्स. पत्नी रवीना ने इंस्टाग्राम में मैसेज को पति को दिखाने के लिए मना कर दिया. जिससे गुस्से में आकर आरोपी पति देवनारायण ने अपनी पत्नी रवीना को धक्का दिया जिससे उसका सर पास में रखे चारपाई से जा टकराकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई, इसके बाद उसने मामले को आत्महत्या दिखाने के इरादे से कमरे में पड़े गमछे से फंदा बनाकर उसके गले में डाला और पंखे से लटका दिया. फिर देवनारायण सिंह ने थाना खड़गवां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी पत्नी रवीना सिंह ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने आरोपी पति देवनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें-चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!