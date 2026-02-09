मुरैना में कन्या भोज के दौरान बड़ा हादसा: मंदिर की छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत, 4 गंभीर घायल, गांव में पसरा मातम

Morena Temple Accident: मुरैना जिले के अहरोली गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया. गांव के मंदिर में पूजा के दौरान अचानक मंदिर की छत भरभरा कर गिर पड़ी. छत के मलबे के नीचे दबने से तीन बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के समय मंदिर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ.

बताया जा रहा है कि, सोमवार को मुंगावली से गौड़ सामज के लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए थे. पूजा के बाद कन्या भोज और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम था. कन्या भोज के लिए गांव की छोटी बच्चियों को बुलाया गया था. इस समय ज्यादातर बच्चे मंदिर के अंदर ही थे. उसी दौरान मंदिर में एक स्लैब टूटकर नीचे गिरा जिसके बाद छत भरभरा कर गिर गई.



3 की मौत, 4 घायल

इस हादसे में जीतू सिकवार की 11 साल की बेटी वैष्णवी, अशोक गोस्वामी की सात साल की बेटी छाया और अशोक गोस्वामी की ही नौ साल की बेटी करिश्मा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं योगेंद्र सिंह की तीन बेटियां 12 साल की गुंजन, आठ साल की परी और छह साल की विद्या जो सभी अहरौली की रहने वाली हैं और एक और बच्चा घायल हो गई. घायलों को कैलारस अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है. बच्चियों के परिजन सदमे में हैं.

राहत बचाव कार्य में जुटी टीम

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और हालात का जायजा लेने में जुटी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि, घटना के कारणों की पूरी जांच की जा रही है.

