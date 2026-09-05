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कृष्ण जन्मोत्सव देखकर लौट रहीं तीन महिलाओं को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, खुशियां मातम में बदलीं

Morena News: मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जन्माष्टमी की रात एक दुखद सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई. यह घटना रात में चिरौना हनुमान मंदिर के पास हुई, जब ये महिलाएं कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम देखकर घर लौट रही थीं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 05, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:55 AM IST
कृष्ण जन्मोत्सव देखकर लौट रहीं तीन महिलाओं को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, खुशियां मातम में बदलीं

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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