कृष्ण जन्मोत्सव देखकर लौट रहीं तीन महिलाओं को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, खुशियां मातम में बदलीं

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मध्य प्रदेश के मुरैना से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देखकर देर रात घर लौट रही तीन महिलाओं के साथ ऐसा हादसा हुआ कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
कृष्ण जन्मोत्सव देखकर लौट रहीं तीन महिलाओं की मौत
पुलिस के अनुसार, यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चिरौना हनुमान मंदिर के बाहर रात करीब 12:30 बजे हुई. कुशवाहा समाज की महिलाएं कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न के बाद मंदिर में पूजा करके लौट रहीं थीं. तभी एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई. इस घटना को लेकर पीड़ितों के परिवारों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.
कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान टला बड़ा हादसा
इस बीच, रतलाम में सैलाना रोड पर स्थित राम मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव के आधी रात के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जन्मोत्सव के बीच मंदिर की ऊपरी गैलरी से आतिशबाजी की जा रही थी, तभी सजावट के सामान में अचानक आग लग गई. उस समय गैलरी और मंदिर की छत पर पुरुष और बच्चे समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. आग की लपटें उठते ही अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. हालांकि, कुछ लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर जल्द ही काबू पा लिया. इस घटना में बिजली की वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा. आग समय रहते बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम शुरू हुआ.
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