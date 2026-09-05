कृष्ण जन्मोत्सव देखकर लौट रहीं तीन महिलाओं को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत, खुशियां मातम में बदलीं

मध्य प्रदेश के मुरैना से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव देखकर देर रात घर लौट रही तीन महिलाओं के साथ ऐसा हादसा हुआ कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में ट्रक का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.