फिल्मी स्टाइल में डकैती:हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर के घर बोला धावा, कट्टे की नोक पर 15 तोला सोना-2 किलो चांदी सहित लाखों का माल लेकर फरार

Morena Loot: मुरैना जिले के अंबाह में एक किन्नर के घर पर हथियारबंद 10 से 12 बदमाशों का धावा बोल दिया. बदमाशों ने घर में मौजूद तीन किन्नरों को बंधक बना लिया. इसके बाद बदमाश घर से सोना, चांदी, नकद और 5 मोबाइल फोन समेत 30 लाख का समान चोर कर फरार हो गए. इस डकैती के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते मुरैना से डॉग स्क्वॉड की टीम और एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बताया की घटना की बारीकी से जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, अंबाह क्षेत्र के दोहरी रोड नया बाईपास स्थित राबिया किन्नर के मकान में बीती रात करीब 2:30 बजे 10 से 12 बदमाशों ने धावा बोल दिया. बदमाशों में से तीन के पास कट्टे, जबकि अन्य के पास लोहे की रॉड थीं. रात में राबिया और उसके तीन चेले सो रहे थे. तभी बदमाश सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए और गैस कटर से छत का दरवाजा काट दिया. उसके बाद, वे सीधे दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गए. वहां उन्होंने तीनों किन्नरों को बंदूक की नोक पर जगाकर बंधक बना लिया.

कट्टे की नोख पर की डकैती

बाद में बदमाशों ने राबिया किन्नर पर कट्टा तानकर मुख्य कमरे का दरवाजा खुलवाया और करीब 15 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 3 लाख रुपये नकद, और 5 मोबाइल ले कर फरार हो गए. वारदात के बाद बदमाशों ने एक चालाकी दिखाते हुए मोबाइल फोन बाईपास के पास जमीन में दबाकर भाग गए.

सीसीटीवी का DVR लेकर फरार हुए बदमाश

बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए, ताकि सबूत न बचे. किन्नरों ने पुलिस को बताया कि हमलावरों की संख्या लगभग 10 से 12 थी.

फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है.

डॉग स्क्वॉड टीम के साथ पहुंची पुलिस

किन्नर की सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वॉड टीम साथ मौके पर पहुंची. ASP सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया कि बाईपास पर राबिया के घर पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाश आए थे. उन्होंने बंदूक की नोक पर सोना, चांदी और कैश लूट लिया.

