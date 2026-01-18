Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3078390
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

फिल्मी स्टाइल में डकैती:हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर के घर बोला धावा, कट्टे की नोक पर 15 तोला सोना-2 किलो चांदी सहित लाखों का माल लेकर फरार

Morena Loot News: मुरैना जिले के अंबाह में हथियारबंद 10 से 12 बदमाशों ने एक किन्नर के घर धावा बोल दिया. बदमाशों ने घर मौजूद किन्नरों को बंधक बनाकर करीब 15 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 3 लाख रुपये नकद, और 5 मोबाइल लूटकर फरार हो गए.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्मी स्टाइल में डकैती:हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर के घर बोला धावा, कट्टे की नोक पर 15 तोला सोना-2 किलो चांदी सहित लाखों का माल लेकर फरार

Morena Loot: मुरैना जिले के अंबाह में एक किन्नर के घर पर हथियारबंद  10 से 12 बदमाशों का धावा बोल दिया. बदमाशों ने घर में मौजूद तीन किन्नरों को बंधक बना लिया. इसके बाद बदमाश घर से सोना, चांदी, नकद और 5 मोबाइल फोन समेत 30 लाख का समान चोर कर फरार हो गए. इस डकैती के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते मुरैना से डॉग स्क्वॉड की टीम और एएसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बताया की घटना की बारीकी से जांच की जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, अंबाह क्षेत्र के दोहरी रोड नया बाईपास स्थित राबिया किन्नर के मकान में बीती रात करीब 2:30 बजे 10 से 12 बदमाशों ने धावा बोल दिया. बदमाशों में से तीन के पास कट्टे, जबकि अन्य के पास लोहे की रॉड थीं. रात में राबिया और उसके तीन चेले सो रहे थे. तभी बदमाश सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गए और गैस कटर से छत का दरवाजा काट दिया. उसके बाद, वे सीधे दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गए. वहां उन्होंने तीनों किन्नरों को बंदूक की नोक पर जगाकर बंधक बना लिया.

कट्टे की नोख पर की डकैती

Add Zee News as a Preferred Source

बाद में बदमाशों ने राबिया किन्नर पर कट्टा तानकर मुख्य कमरे का दरवाजा खुलवाया और करीब 15 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 3 लाख रुपये नकद, और 5 मोबाइल ले कर फरार हो गए. वारदात के बाद बदमाशों ने एक चालाकी दिखाते हुए मोबाइल फोन बाईपास के पास जमीन में दबाकर भाग गए.

सीसीटीवी का DVR लेकर फरार हुए बदमाश 

बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए, ताकि सबूत न बचे. किन्नरों ने पुलिस को बताया कि हमलावरों की संख्या लगभग 10 से 12 थी.
फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है.

डॉग स्क्वॉड टीम के साथ पहुंची पुलिस 

किन्नर की सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वॉड टीम साथ मौके पर पहुंची. ASP सुरेंद्र पाल सिंह डावर ने बताया कि बाईपास पर राबिया के घर पर हथियारबंद नकाबपोश बदमाश आए थे. उन्होंने बंदूक की नोक पर सोना, चांदी और कैश लूट लिया. 

ये भी पढ़ें : व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी, नंबर ब्लॉक कर भागे आरोपी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Morena newsmorene lootmorena police

Trending news

Morena news
फिल्मी स्टाइल में डकैती: बदमाशों ने किन्नर के घर बोला धावा, लाखों का माल पार
Gwalior News
PM जीवन ज्योति योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा लोगों को मृत दिखाकर करोड़ों हड़पे
betul news
'मैं जान दे रहा हूं...' ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद बिगड़ा युवक का मानसिक संतुलन
Durg Police
व्यापारी को भारी पड़ा मुनाफे का लालच, मेडिकल फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 26 की ठगी...
mahaaryaman scindia
बाबा महाकाल की शरण में महा आर्यमन सिंधिया, भस्म आरती में हुए शामिल...
raipur news
रायपुर में DEO ऑफिस में भीषण आग, फाइलें हुईं स्वाहा, बुझने के बाद भी निकल रहा धुंआ
damoh news
जानवर भी न पिएं ऐसा पानी! नलों से आ रहा बदबूदार और गंदा वॉटर, दहशत में लोग
sagar news
नपाध्यक्ष की कुर्सी बचाने चुनावी रण में उतरीं अंकिता लोखंडे, पति के साथ किया रोड शो
Union Road Transport Minister Nitin Gadkari
अब 75 किमी घटेगी कोटा-सागर की दूरी! नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी...
indore news
यात्रिगण कृपया ध्यान दें! इंदौर-दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, अब हरियाणा तक जाएगी