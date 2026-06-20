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BJP नेता के लिए रात 8:30 बजे खुला बैंक, ताला खुलवाकर नेता जी ने किया टॉयलेट का इस्तेमाल; खड़े हुए सवाल

Morena News: मुरैना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के दौरे के दौरान देर रात एक सहकारी बैंक खोले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए रात साढ़े आठ बजे बैंक खुलवाया गया था.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 20, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:05 AM IST
BJP नेता के लिए रात 8:30 बजे खुला बैंक, ताला खुलवाकर नेता जी ने किया टॉयलेट का इस्तेमाल; खड़े हुए सवाल

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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