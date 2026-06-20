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Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना में देर रात एक सहकारी बैंक के खुलने की घटना चर्चा का विषय बन गई है. यह चर्चा तब शुरू हुई जब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर के लिए रात में बैंक का दरवाजा खोला गया, ताकि वे अंदर बने टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकें. दरअसल, टेलर मुरैना में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले उन्हें टॉयलेट जाना था. इसके बाद उनके साथ आए बीजेपी नेताओं ने देर रात सहकारी बैंक का परिसर खुलवाया, जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं.
ताला खुलवाकर नेता जी ने किया टॉयलेट
बता दें कि सहकारी बैंक आमतौर पर शाम 4 बजे बंद हो जाता है, और कभी-कभी तो आम ग्राहकों के लिए यह और भी जल्दी बंद हो जाता है. लेकिन जब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर वहां पहुंचे, तो बैंक के ताले रात करीब 8:30 बजे सिर्फ इसलिए खोले गए ताकि वे पेशाब कर सकें. इस घटना ने VIP कल्चर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
अब जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार यह घटना दो दिन पहले की है, जब बीजेपी नेता श्याम टेलर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. तभी रास्ते में कार्यक्रम स्थल से लगभग 50 मीटर दूर स्थित कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक का ताला खोला गया. बताया जा रहा है कि ऐसा बैंक परिसर में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था. क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर में जाने से पहले नेताजी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई. हालांकि, जिस कार्यक्रम स्थल पर नेता को पहुंचना था, वहां पहले से ही सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं. इसके बावजूद, बैंक को खोला गया और बाथरूम का इस्तेमाल किया गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिससे बैंक मैनेजमेंट के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं.
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