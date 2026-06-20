अब जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार यह घटना दो दिन पहले की है, जब बीजेपी नेता श्याम टेलर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. तभी रास्ते में कार्यक्रम स्थल से लगभग 50 मीटर दूर स्थित कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक का ताला खोला गया. बताया जा रहा है कि ऐसा बैंक परिसर में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था. क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर में जाने से पहले नेताजी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई. हालांकि, जिस कार्यक्रम स्थल पर नेता को पहुंचना था, वहां पहले से ही सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं. इसके बावजूद, बैंक को खोला गया और बाथरूम का इस्तेमाल किया गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिससे बैंक मैनेजमेंट के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं.