115 फुट ऊंचाई पर बना भोलेनाथ का मंदिर, भूतों ने 1 रात में किया था निर्माण! हजारों साल बाद भी है रहस्य

Kakanmath Mandir Story: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जमीन से लगभग 115 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है. स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया था.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:26 PM IST
Kakanmath Mandir History: भारतीय इतिहास में कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनका निर्माण हजारों साल पहले किया गया था और उनका रहस्य आज भी बरकरार है. ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में है, जिसका निर्माण 11वीं सदी में करवाया गया था. पुराना होने के बावजूद मंदिर की दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हैं और ये मंदिर इतिहास और वास्तुकला दोनों में लोगों को बहुत आकर्षित करता है. मंदिर के बारे एक प्रचलित मान्यता है कि मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया था.

115 फुट ऊंचाई पर बना है मंदिर

मुरैना जिले में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जमीन से लगभग 115 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है. मंदिर थोड़ी खंडहर की स्थिति में है, यहां जाने पर आपको शिवलिंग और कई टूटे-फूटे अवशेष दिखाई देंगे. मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और रास्ते में दोनों तरफ कई खंभे दिखेंगे. मंदिर में मौजूद मूर्तियां काफी पुरानी हैं और कुछ टूटी हुई भी हैं, जिन्हें माना जाता है कि पहले के शासकों ने नुकसान पहुंचाया था. कई अवशेष आज ग्वालियर के म्यूजियम में रखे हुए हैं.

11वीं सदी में करवाया गया था निर्माण

इतिहास के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति राज ने करवाया था. कहा जाता है कि रानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं, इसलिए मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा गया और इसे लोग ककनमठ मंदिर के नाम से जानते हैं. मौसम और समय की मार से कुछ हिस्से नष्ट हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते रहते हैं.

क्या भूतों ने 1 रात में किया था निर्माण?

सबसे दिलचस्प बात है कि स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने किया था. माना जाता है कि भूतों ने मिलकर मंदिर बनाना शुरू किया और जैसे ही सुबह हुई, उन्हें निर्माण बीच में ही छोड़ना पड़ा. इसलिए मंदिर आज भी अधूरा सा दिखाई देता है. यही वजह है कि इसे भूतों का मंदिर भी कहा जाता है. हालांकि, इस कहानी की कोई ठोस पुष्टि नहीं है, फिर भी ये रहस्य इसे और रोचक बनाता है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

Shiv Mandir

