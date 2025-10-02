चंबल ऑनर किलिंग कांड में बड़ा मोड़! जल्द सामने आएगा हत्याकांड का पूरा सच

Morena Divya Sikarwar Case: मुरैना के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में सिविल लाइन पुलिस ने मृतिका दिव्या के पिता बंटू सिकरवार उसकी मां सहित 11 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. दरअसल 27 सितंबर को सिविल लाइन थाना इलाके के शिवनगर में रहने वाली दिव्या सिकरवार की उसके पिता द्वारा किसी अन्य समाज के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग के चलते घर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

मिली जानकारी के मुताबिक, पिता ने हत्या करने के बाद अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर दिव्या के शव को पत्थरों से बांधकर बोरे में पैक करने के बाद कुंवारी नदी में फेंक दिया था. हत्या के 5 दिन बाद आरोपी पिता की निशानदेही पर दिव्या का सब नदी से बरामद किया गया. जिसका ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से पीएम रिपोर्ट आने के बाद सिविल लाइन पुलिस द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता बंटू और मां गुड़िया को गिरफ्तार किया है. अन्य फरार आरोपियों को पुलिस अब जल्दी के गिरफ्तारी करेगी.

माता-पिता बार-बार बदल रहे बयान

बता दें कि ऑनर किलिंग मामले में दिव्या के माता पिता से लगातार पूछताछ की जा रही है. वहीं बार बार बयान पलट रहे हैं. पहले कहा बेटी की मौत पंखे से करंट लगने से हुई. फिर कहा उसने आत्महत्या कर ली. लेकिन फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट संकेत मिले हैं कि दिव्या को बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई. हैरान करने वाली बात यह है कि घटना की रात से दिव्या का नाबालिग भाई और बहन भी गायब हैं. पुलिस सूत्रों का मानना है कि उनका लापता होना, माता-पिता के बदलते बयान और शव को छिपाने की कोशिश ये सब मिलकर हत्या की गवाही दे रहे हैं. (रिपोर्टः करतार सिंह, मुरैना)

