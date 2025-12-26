Advertisement
तेज रफ्तार का कहर! बीजेपी नेता की कार ने 5 लोगों को कुचला, इलाके में भारी तनाव

Morena Accident News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे आग से ताप रहे 5 लोगों को कुचल दिया है. बताया जा रहा है कि कार कोई स्थानीय बीजेपी नेता चला रहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:50 PM IST
Morena BJP Leader News: मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे आग ताप रहे पांच लोगों को बुरी तरह कुचल दिया. आरोप है कि कार एक स्थानीय बीजेपी नेता चला रहा था. इस घटना के बाद से क्षेत्र में भारी आक्रोश है और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.

​कैसे हुआ हादसा?
​घटना पोरसा थाना क्षेत्र के जोटई रोड बायपास चौराहे की है. कड़ाके की ठंड के कारण कुछ लोग सड़क किनारे अलाव जलाकर आग ताप रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर आई और सीधे लोगों को रौंदती हुई निकल गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि घायल दूर जा गिरे.

एक की हालात गंभीर
​हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक, घायल हुए 5 लोगों में से एक की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुरैना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. ​

ग्रामीणों ने दिया धरना
वहीं ​मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने मौके पर ही कार सवार भाजपा नेता को पकड़ लिया था और उसे पुलिस के सुपुर्द किया था. हालांकि, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर आरोपी भाजपा नेता को छोड़ दिया. ​इस बात से नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और घायलों के परिजनों ने थाने का घेराव किया और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, मुरैना

