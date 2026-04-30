मुरैना से उज्जैन जा रही बारातियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 26 लोग घायल

Morena News: मध्यप्रदेश में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां मुरैना के गछेड़, अंबाह क्षेत्र से उज्जैन जा रही बारातियों से भरी बस पलट गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए. घटना ब्यावरा से करीब 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर काचरी गांव के पास सुबह लगभग 6 बजे हुई. इनमें 8 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है. पूरा मामला ब्यावरा सीटी थाना क्षेत्र का है.

3 लोगों की दर्दनाक मौत, 26 लोग घायल

यह दुर्घटना सुबह लगभग 6:00 बजे ब्यावरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर काचरी गांव के पास हाईवे पर हुई. बस में सवार सभी यात्री एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस के अंदर मौजूद शादी के मेहमानों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में तीन मेहमानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 26 यात्री घायल हो गए. स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाला गया और ब्यावरा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं.

8 लोगों को भोपाल किया गया रेफर

डॉक्टरों के अनुसार आठ घायल व्यक्तियों की हालत बेहद गंभीर है, जिसके चलते उन्हें तत्काल भोपाल रेफर किया गया है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया. प्रारंभिक जांच में अभी तक दुर्घटना के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बरातियों से भरी बस में लगी आग

इस बीच, पन्ना जिले के पवई से देवेंद्रनगर जा रही एक बारातियों से भरी बस में शंकरगढ़ के पास पहुंचते ही आग लग गई. चलती बस में खुले रास्ते पर अचानक आग भड़कने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बस में सवार लोगों द्वारा समय पर बरती गई सावधानियों से कई लोगों की जान बच गई. रिपोर्टों के अनुसार बारात पवई से देवेंद्रनगर की ओर जा रही थी. राहत की बात ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!