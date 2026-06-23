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चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, तीन राज्यों की बैठक में मास्टर प्लान तैयार, AI कैमरे होंगे तैनात

Morena Chambal River News: मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी के अवैध रेत खनन पर रोक के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की अंतरराज्यीय बैठक हुई. इसमें हाईटेक सर्विलांस, एआई कैमरे, चेकपोस्ट और संयुक्त कार्रवाई के जरिए रेत माफियाओं पर सख्त नियंत्रण की रणनीति बनाई गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 23, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:07 PM IST
चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, तीन राज्यों की बैठक में मास्टर प्लान तैयार, AI कैमरे होंगे तैनात
Image Credit: Morena Mining News

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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