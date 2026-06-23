/चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, तीन राज्यों की बैठक में मास्टर प्लान तैयार, AI कैमरे होंगे तैनात

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Morena Mining News: चंबल नदी से हो रहे अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए मुरैना में एक अहम अंतरराज्यीय बैठक आयोजित की गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ बैठकर सख्त रणनीति तैयार की. मुरैना के घड़ियाल अभ्यारण में आयोजित इस बैठक में मुरैना, धौलपुर और आगरा के कलेक्टर, एसपी और डीआईजी सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में रेत माफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और एआई कैमरे लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
यह आधुनिक निगरानी प्रणाली तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी, जिससे रेत खनन में लिप्त आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और तत्काल कार्रवाई संभव होगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली और भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. बैठक में तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि आरोपी किसी भी राज्य में जाकर बच न सकें. हाल ही में मुरैना में 19 आदतन रेत माफियाओं को जिला बदर किया गया है. अब ये आरोपी यदि अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, तो उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही 16 नए चेकपोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, जिनके माध्यम से रेत खनन पर निगरानी और सख्ती की जाएगी.
500 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई
मुरैना में लगातार चल रही कार्रवाई के चलते अब तक 500 से अधिक आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है. प्रशासन का दावा है कि सख्त कदमों के चलते रेत माफियाओं पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो चुका है और आने वाले समय में इस पर पूरी तरह अंकुश लगाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा. कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अंतरराज्यीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगरा, धौलपुर और मुरैना के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक में मुख्य रूप से सर्विलांस सिस्टम, सूचना साझा करना और समन्वित कार्रवाई पर चर्चा हुई.
वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
वहीं उन्होंने आगे बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों और अन्य सर्विलांस सिस्टम का डेटा आपस में साझा किया जाएगा, ताकि अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सके. बिना नंबर प्लेट और बिना पंजीयन वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, आपराधिक तत्वों की सूची बनाकर तीनों राज्यों में साझा की जाएगी, ताकि वे किसी भी राज्य में बच न सकें.
घाटों पर निगरानी बढ़ाने पर सहमति
एसपी धर्मराज मीणा का कहना है कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों की पहचान कर सूचना साझा करने, तथा चंबल नदी के घाटों पर निगरानी बढ़ाने पर सहमति बनी. उन्होंने बताया कि लगाए जाने वाले हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों की रेंज लगभग पांच किलोमीटर तक होगी, जिससे प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी. तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर अवैध रेत खनन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए संयुक्त कार्रवाई की जाएगी.
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