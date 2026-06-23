/चंबल में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, तीन राज्यों की बैठक में मास्टर प्लान तैयार, AI कैमरे होंगे तैनात

यह आधुनिक निगरानी प्रणाली तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित की जाएगी, जिससे रेत खनन में लिप्त आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और तत्काल कार्रवाई संभव होगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली और भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. बैठक में तीनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि आरोपी किसी भी राज्य में जाकर बच न सकें. हाल ही में मुरैना में 19 आदतन रेत माफियाओं को जिला बदर किया गया है. अब ये आरोपी यदि अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, तो उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही 16 नए चेकपोस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, जिनके माध्यम से रेत खनन पर निगरानी और सख्ती की जाएगी.