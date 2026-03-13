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मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला, रूह कंपा देगी वाली तस्वीर आई सामने

Morena News: मुरैना के जौरा में  गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच एक बेचैन कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक महिला गैस एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती नजर आई, जिसकी तस्वीर ने लोगों को भावुक कर दिया. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:13 PM IST
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मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला, रूह कंपा देगी वाली तस्वीर आई सामने

Morena News: मुरैना जिले के जौरा में इन दिनों गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हैं. इसी बीच एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक महिला गैस एजेंसी के गेट पर सिलेंडर के लिए रोती-बिलखती नजर आई.

मुरैना जिले के जौरा में गैस संकट के बीच एक महिला का दर्द उस समय सबके सामने आ गया, जब वह गैस एजेंसी के गेट के बाहर सिलेंडर के लिए फूट-फूट कर रोने लगी. महिला बार-बार एजेंसी कर्मचारियों से सिलेंडर देने की गुहार लगाती रही.

सिलेंडर के लिए बिलखती दिखी महिला
बताया जा रहा है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर की कमी बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से ही कई उपभोक्ता एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर का इंतजार करते दिखाई दिए. इसी दौरान एक महिला सिलेंडर नहीं मिलने से इतना परेशान हो गई कि वह एजेंसी के गेट पर ही रोने लगी और कर्मचारियों से हाथ जोड़कर सिलेंडर देने की विनती करती रही.

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स्थानीय लोगों की मांग 
स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस की सप्लाई नियमित नहीं होने से रोजमर्रा का कामकाज प्रभावित हो रहा है और प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके. बता दें कि कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी दिखने लगा है. गैस और तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से खासकर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ गई है. कई जगह लोगों को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है और बुकिंग के लिए मारामारी की स्थिति बन गई है. हालात ऐसे हैं कि गैस की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. 

ये भी पढ़ें: कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संकट में, कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर, कान्हा टाइगर रिजर्व पर भी खतरा!

 

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