45 पैसे का बीमा, ट्रेन हादसे में मौत के बाद मिला 10 लाख का क्लेम...जानें ट्रेन टिकट में कैसे जोड़े इंश्योरेंस

Train Ticket Insurance: ट्रेन यात्रा के दौरान 45 पैसे का बीमा कराने पर ट्रेन हादसे में मौत होने के बाद 10 लाख का क्लेम मिला है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यात्रा पर बीमा कैसे होता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:33 AM IST
Train Travel Insurance: अगर आप भी ट्रेन में लगातार यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. क्योंकि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रवि कुमार शर्मा को 45 पैसे  का इंश्योरेंस कराने पर 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिला है. दरअसल, घटना 6 साल पुरान बताई जा रही है. जहां उन्होंने मुरैना से दिल्ली के निजामुद्दीन जाने के लिए टिकट लिया था, जिसके बाद उन्होंने 45 पैसे का बीमा भी लिया था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने बीमा का क्लेम किया था, जो अब उन्हें 10 लाख रुपए मिलेगा. 

पायदान पर से फिसले से रवि 

मुरैना के रवि कुमार शर्मा ने 19 अक्टूबर 2020 मुरैना से दिल्ली जाने के लिए टिकट लिया था, उन्हें डी-1 कोच में सीट मिली थी, टिकट के साथ उन्होंने 45 पैसे का इंश्योरेंस भी लिया था. 21 अक्टूबर 2020 रात में करीब 3 बजकर 30 मिनट पर वह मुरैना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, यहां तेज बारिश हो रही थी और अचानक से बिजली गुल हो गई. बताया जा रहा है कि उस दौरान प्लेटफॉर्म पर कोच नंबर बताने वाला डिस्प्ले बोर्ड भी बंद हो चुका था, जिससे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अचानक से ट्रेन आई तो उसमें डी-1 कोच का गेट बंद था, उन्होंने अंदर यात्रियों को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई लेकिन उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी, जहां पायदान पर चढ़ने के चक्कर में उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म गिर पड़े. 

10 लाख का बीमा क्लेम मिला 

आनन-फानन में उन्हें तुरंत 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद उनकी पत्नी मनीषा शर्मा ने टिकट में लिए गए इंश्योरेंस के हिसाब से आईआरसीटीसी को पूरी जानकारी दी. जहां परिजनों ने अगस्त 2021 में सभी दस्तावेजों के साथ बीमा के लिए क्लेम किया था. लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया, मामला दस्तावेजों को लेकर टलता रहता, आखिरकार परिजन भोपाल उपभोक्ता आयोग पहुंचे. जहां करीब 6 साल बाद परिजनों के पक्ष में फैसला आया. जहां उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को लिखित शिकायत की तारीख से 7 परसेंट सालाना ब्याज के हिसाब से 10 लाख रुपए का बीमा देने का आदेश दिया है. इसके अलावा फाइनेंशियल नुकसान, शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए भी अलग से 10 हजार रुपए मुकदमे के खर्च के 5 हजार भी देने का आदेश दिया है, जबकि अगर तय समय से पेमेंट नहीं किया गया तो फिर 9 परसेंट का ब्याज लगेगा. 

ये भी पढ़ेंः कार, ट्रक, ट्रैक्टर सब हड़पे...ग्वालियर में सरकारी विभाग के नाम पर बड़ा वाहन घोटाला

भोपाल उपभोक्ता फोरम ने इस घटना को यात्रा के दौरान दुर्घटना माना और बीमा देने का फैसला सुनाया है. क्योंकि रवि कुमार शर्मा के पास सभी दस्तावेज सही थे, जबकि वैध रेल टिकट और ट्रेवल इंश्योरेंस भी था. जबकि यह भी तय हो गया कि आईआरसीटीसी की भूमिका टिकट बुकिंग तक होती है, जबकि बीमा देने के लिए कंपनी बाध्य होती है. ऐसे में उपभोक्ता फोरम ने 15 दिन के अंदर बीमा क्लेम का भुगतान करने का प्रावधान भी बताया है. 

कैसे होता है टिकट बुक करते समय इंश्योरेंस

ट्रेन में यात्रा करने वाले हर यात्री के लिए यह जरूरी होता है कि वह यात्रा के दौरान इंश्योरेंस जरूर लें. इसके लिए जब आप अपना टिकट कराते हैं तो आईआरसीटीसी या फिर मोबाइल ऐप पर लॉग-इन करना होता है, इसके बाद ट्रेन, यात्रा की तारीख और यात्रा का विवरण भरना होता है. जब आपके पास पैमेंट का ऑप्शन आता है तो पहले ही आपको स्क्रीन पर ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है, जिसे यात्री को ओके करना होता है और यहां आप से 35 से 45 पैसे का शुल्क लिया जाता है, जबकि आपके नॉमिनी की जानकारी मांगी जाती है, जहां उम्र और संबंध के साथ जानकारी भरनी होती है, जब जानकारी पूरी भर जाती है तो टिकट कन्फर्म होते ही आपका बीमा भी एक्टिव हो जाता है. जिसकी जानकारी बीमा कंपनी के पास भेजी जाती है. 

अगर आपके साथ यात्रा के दौरान किसी तरह की घटना होती है तो फिर आप 4 महीने के भीतर इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, घायल हुआ व्यक्ति, नॉमिनी या फिर उसका कोई और उत्तराधिकारी भी इंश्योरेंस क्लेम का दावा कर सकता है. इसके लिए बीमा कंपनी को पूरी जानकारी ऑफिस में एप्लिकेशन देनी होती है, जबकि सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते हैं. 

ये भी पढे़ंः इस बार 4.70 लाख करोड़ के पास होगा मध्य प्रदेश का बजट, कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन 

