सीएम मोहन ने मुरैना के SDM को किया निलंबित, 'आचरण की मर्यादा से कोई समझौता नहीं'

CM Mohan Suspended Arvind Mahor: मुरैना जिले के सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर को सीएम मोहन यादव ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है. बता दें कि एसडीएम अरविंद माहौर पर लड़की से फोन पर गालीगलौज करने का आरोप है, जिसकी शिकायत लड़की ने मुरैना कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना से की थी, वहीं इस मामले में अब सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और उन्हें निलंबित किया गया है, सीएम मोहन का कहना है कि मर्यादा से कोई समझौता नहीं होगा

सीएम मोहन ने किया निलंबित

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा 'सबलगढ़ (मुरैना) के एसडीएम अरविन्द माहौर के विरुद्ध महिला से अभद्र व्यवहार एवं नियमविरुद्ध पटवारियों के तबादले करने की गंभीर शिकायतों के संज्ञान में आने के पश्चात् एसडीएम को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये हैं, इस प्रकरण में कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए भी गए हैं, जनसेवा में आचरण की मर्यादा से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है.'

सबलगढ़ (मुरैना) के एसडीएम अरविन्द माहौर के विरुद्ध महिला से अभद्र व्यवहार एवं नियमविरुद्ध पटवारियों के तबादले करने की गंभीर शिकायतों के संज्ञान में आने के पश्चात् एसडीएम को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकरण में कमिश्नर चंबल को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 19, 2025

एसडीएम ने की थी शिकायत

दरअसल, महिला और उसके पति ने बताया कि एसडीएम माहौर ने उनकी बेटी का मोबाइल नंबर पता कर, बीते एक साल से देर रात फोन कर आपत्तिजनक बातें करना शुरू किया था. जब युवती ने फोन उठाना बंद कर दिया, तो उन्होंने रिश्तेदारों को धमकाना शुरू कर दिया, पीड़िता के देवर ने बताया कि माहौर स्वयं उसकी दुकान पर आकर धमकी देने लगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तेरी भाभी और बेटी में बहुत गर्मी है, झूठे केस में फंसा दूंगा जैसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, जिसे पीड़ित परिवार ने कलेक्टर को सौंपा था. इसके अलावा लड़की के चाचा ने भी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने बताया कि एसडीएम ने उनकी दुकान पर आकर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी तक दी. जब उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो अधिकारी ने मोबाइल छीन लिया था.

शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर अंकित अस्थाना ने एसडीएम अरविंद माहौर को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए मुख्यालय अटैच कर दिया और उनकी जगह मेघा तिवारी को नया सबलगढ़ एसडीएम नियुक्त किया गया था. वहीं अब सीएम मोहन यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्वीट कर स्पष्ट किया कि महिला से अभद्र व्यवहार और नियमविरुद्ध ट्रांसफर के आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कमिश्नर चंबल को तत्काल प्रभाव से निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए.

