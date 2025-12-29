किसी ने सब्जी, तो किसी ने उठाई दाल, मिठाई लूटते दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता, वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

Morena Food Video News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें खाने को लेकर लोग एक दूसरे पर झपट्टा मार रहे हैं. कोई प्लेट लिए है, तो कई कटोरा लेकर घूम रहा है. दरअसल, यह वीडियो न कोई शादी-ब्याह का है और न ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का है बल्कि यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन का बताया जा रहा है. इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता खाने को लेकर टूट पड़े हैं. एक दूसरे की प्लेट से खाना छीनकर लूटते हुए नजर आ रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, राजस्थान की भरतपुर सांसद संजना जाटव भी शामिल हुईं थी. वहीं इस सम्मेलन के मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए खाने-पीने का भी इंतजाम किया गया था. लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद खाने के लिए लोग इस कदर बेकाबू हुए, कि कोई दाल छीन रहा तो कोई सब्जी को उठा रहा है. कई लोग तो मिठाई को लूटते हुए भी नजर आ रहे हैं.

खाना लूटते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता

बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इस सम्मेलन में खाने को लेकर कार्यकर्ता बेकाबू हो गए. पहले मैं-पहले मैं को लेकर खाना जमकर लूटा गया. वहीं मौजूद एक शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें आप भी देख सकते हैं, कि कांग्रेस कार्यकर्ता खाने पर पूरी तरह से टूट पड़े हैं. इतना ही नहीं एक दूसरे की प्लेट छीनकर खाना लूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, मुरैना

