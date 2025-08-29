मुरैना में बड़ा हादसा, प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, सास-बहू समेत तीन झुलसे

Morena News: कैलारस के कॉलेज रोड स्थित एक घर में अन्नकूट प्रसादी बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण अचानक आग लग गई. इस हादसे में तीन लोग झुलस गए हैं.
Cylinder Fire Kailaras Morena: मध्य प्रदेश में मुरैना के कैलारस में गणेश उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब कॉलेज रोड स्थित गौर मोहल्ले के एक घर में दर्दनाक हादसा हो गया. शुक्रवार शाम घर में अन्नकूट प्रसादी बन रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि घर की सास-बहू समेत तीन लोग झुलस गए, जबकि लाखों रुपये का घरेलू सामान जलकर राख हो गया.
प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में लगी आग
दरअसल, कैलारस कस्बे में गणेश उत्सव के अवसर पर अन्नकूट प्रसादी बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. यह घटना कॉलेज रोड स्थित गौड़ मोहल्ला में रामेश्वर गौड़ के घर की है, जहां गैस सिलेंडर में अचानक लीकेज होने से आग लग गई. हादसे में सास-बहू समेत तीन लोग झुलस गए और लाखों रुपये का घरेलू सामान जलकर राख हो गया. मोहल्ले के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए तीनों को बाहर निकाला. घायलों का कैलारस अस्पताल में इलाज चल रहा है. मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
सास-बहू समेत तीन झुलसे
जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 5 बजे रामेश्वर गौड़ के घर पर अन्नकूट प्रसादी बन रही थी. इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और आग लग गई. आग लगते ही घर के अंदर मौजूद तीन लोग अंदर फंस गए. मोहल्ले के लोगों ने हिम्मत दिखाई और तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वे जल चुके थे. सभी झुलसे लोगों का कैलारस अस्पताल में इलाज चल रहा है. सूचना मिलने पर कैलारस दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. हादसे में सास-बहू समेत तीन लोग झुलस गए और लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया.
रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत
