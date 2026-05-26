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MP के मुरैना में कोचिंग जा रहे छात्रों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, घायलों को किया ग्वालियर रेफर

Morena News: एमपी के मुरैना जिले में मंगलवार को गैंगवार होने का मामला सामने आया है. यहां कोचिंग जा रहे दो छात्रों अचानक से अंधाधुंध फायरिंग हो गई. जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 11:45 AM IST
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मुरैना में गैंगवार
मुरैना में गैंगवार

Morena Gang War: मुरैना जिले में गर्ल्स स्कूल रोड पर मंगलवार की सुबह कोचिंग जा रहे दो छात्रों पर अचानक से फायरिंग हो गई. बताया जा रहा है कि उन पर 6 गोलियां चलाई गई. जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद मुरैना से ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. मामला गैंगवार से जुड़ा बताया जा रहा है. वहीं सुबह-सुबह फायरिंग होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मुरैना के शिक्षा नगर का मामला

घटना मुरैना के शिक्षा नगर इलाके की बताई जा रही है. जहां मंगलवार की सुबह-सुबह कोचिंग संस्थानों के पास जमकर फायरिंग की गई. फायरिंग में दो युवक घायल हो गए. एक युवक के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे युवक की पीठ में गोली धंस गई. घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया. गैंगवार और फायरिंग की घटना से शिक्षा नगर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. यहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कोचिंग पढ़ने आते हैं, जिससे घटना के बाद छात्रों और अभिभावकों में भय का माहौल देखा गया. 

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यह इलाका मुरैना सिटी कोतवाली थाना से महज एक किलोमीटर की दूरी पर ही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाने में लग गई. फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश और गैंगवार के कारणों की जांच कर रही है. घयालों की पहचान राहुल सिकरवार उम्र 22 साल और निखिल तिवारी उम्र 22 साल के रूप में हुई है.

दोनों सुबह के वक्त स्कूटी से कोचिंग के लिए जा रहे थे. तभी अचानक से 9 बजकर 40 मिनट के पास उन पर फायरिंग कर दी गई. जिससे राहुल और निखिल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों बुरी तरह घायल हो गए. कोतवाली पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी है. 

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