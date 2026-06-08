Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /मुरैना
  • /मुरैना में दादा ने 5 साल की पोती से किया रेप, तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी मां

मुरैना में दादा ने 5 साल की पोती से किया रेप, तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी मां

Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र से रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दादा ने अपनी ही पांच साल की पोती के साथ रेप किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 08, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:42 AM IST
मुरैना में दादा ने 5 साल की पोती से किया रेप, तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल, डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी मां

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुरैना में दादा ने 5 साल की पोती से किया रेप, तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल
Morena news8 min ago
2
MP Rajya Sabha Chunav19 min ago
3
MP Rajya Sabha Chunav23 min ago
4
gwalior news1 hr ago
5
sagar news2 hrs ago