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Morena News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. जौरा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले पन्नू का पुरा गांव में एक दादा ने अपनी ही पांच साल की पोती के साथ रेप जैसा घिनौना काम किया. यह घटना लगभग एक महीने पहले हुई थी, जब परिवार में एक नए बच्चे के जन्म का जश्न मनाया जा रहा था और बच्ची की मां डिलीवरी के लिए जौरा अस्पताल में भर्ती थी. घर खाली होने का फायदा उठाकर उस दरिंदे दादा ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया.
तेज ब्लीडिंग के बाद खुली पोल
डर और समझ की कमी के कारण वह मासूम बच्ची एक महीने तक चुपचाप इस असहनीय दर्द और मानसिक पीड़ा को सहती रही. लेकिन शनिवार को अचानक उसकी हालत बहुत बिगड़ गई. उसके प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर इन्फेक्शन फैल गया, उसे तेज बुखार हो गया और ब्लीडिंग शुरू हो गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इस घिनौनी घटना का पता चला.
पुलिस ने कलयुगी दादा को दबोचा
जब जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की बारीकी से मेडिकल जांच की, तो वे हैरान रह गए. पूछताछ करने पर मासूम बच्ची ने टूटी-फूटी और रुक-रुक कर आवाज में अपने दादा की करतूतों के बारे में बताया. अस्पताल से मिली जानकारी के आधार पर कोतवाली और जौरा थानों की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी दादा को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया गया.
ग्वालियर में दादा ने की अश्लीत हरकत
वहीं, दूसरी ओर ग्वालियर से भी एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक दादा अपनी नाबालिग पोती के साथ चार महीने से अश्लील हरकतें कर रहा था. ग्वालियर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है. आरोप है कि दादा पोतीको अश्लील वीडियो दिखाता था और उसे धमकाता था.
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