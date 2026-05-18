भीषण गर्मी की चपेट में ग्वालियर-चंबल, राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

Gwalior Chambal Weather: मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है. ग्वालियर-चंबल अंचल भी भीषण गर्मी की चपेट में है. गर्म हवाओं की वजह से दोपहर के वक्त में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. आलम यह है कि सुबह 8 बजे के बाद से ही सूरज के तेवर तीखे हो चुके हैं. ग्वालियर में सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर तापमान 34 डिग्री के पार चला गया था. जबकि दोपहर के बाद यहां का तापमान 44 डिग्री तक चला गया है. यहां के सभी जिलों में सूरज के तेवर तीखे हो चुके हैं. जिसके चलते लोगों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी

सोमवार को भी क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप जारी रहा, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तापमान लगातार 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय शहर की सड़कों और बाजारों में सन्नाटा दिखाई दिया. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले. सोमवार को न्यूनतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक माना जा रहा है. ऐसे में रात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है.

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राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं का असर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही आसमान पूरी तरह साफ होने से सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर पहुंच रही हैं, जिससे हीट रेडिएशन बढ़ गया है और तापमान लगातार ऊपर जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका जताई है. तेज गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है.

ग्वालियर चंबल में एडवाजायरी जारी

ग्वालियर चंबल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाजायरी जारी की है. लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. साथ ही बाहर निकलते समय सिर और चेहरे को ढंककर रखने की भी सलाह दी गई है. लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए लोगों को लंबे समय तक धूप में रहने से बचने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है. बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या और दैनिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. भीषण गर्मी का यह दौर अभी कुछ दिनों तक रहने की संभावना है.

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