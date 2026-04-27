ग्वालियर में दिन के साथ रातें भी गर्म, 43 डिग्री पर पहुंचा तापमान, हीट वेव का अलर्ट

Gwalior Chambal Region Weather: पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी से झुलस रहा है. मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल में भी अगले तीन दिनों तक तेज गर्मी होने की संभावना जताई है. यहां दिन के साथ-साथ रातें भी तपना शुरू हो चुकी हैं. सोमवार को ग्वालियर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है. जो सामान्य से भी कही ज्यादा है. मौसम विभाग ने ग्वालियर में वॉर्म नाइड का अलर्ट भी जारी किया है. यानि रात में भी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल यहां लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से नमी बढ़ रही है. जिसके तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. जिससे पूरा ग्वालियर-चंबल रीजन तेज गर्मी से झुलस रहा है. पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज होने के चलते भी यहां लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. ग्वालियर समेत आसपास के सभी शहरों में लोग दोपहर के वक्त घरों से निकलने से बच रहे हैं. भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है. क्योंकि 11 बजे से 4 बजे के बीच में पूरी तरह से लोग अपने-अपने स्थानों पर रुक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

धूप से बचने की सलाह

ग्वालियर चंबल में कई जगहों पर तेज धूप की वजह से सड़कों पर भी नरमी पड़ती दिख रही है. जिससे वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दोपहर में बाजार पूरी तरह से खाली है. केवल शाम को ही लोगों की चहल पहल नजर आ रही है. तापमान बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है. पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने के उपायों पर फोकस करने के लिए कहा गया है. जबकि बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है.

हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ आंशिक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है. जिससे तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है. लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की संभावना जताई है.

ये भी पढ़ेंः MP में तेजी से बदल रहा मौसम, इंदौर से उज्जैन तक होगी वॉर्म नाइट, क्या होगी बारिश ?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!