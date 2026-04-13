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न छुट्टी...न ड्यूटी, सिर्फ घरेलू काम, रोते हुए पुलिस कॉन्सटेबल का वीडियो वायरल, मुरैना एसपी पर लगाए गंभीर आरोप

Morena Police Viral Video: मध्य प्रदेश के मुरैना से एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसने एसपी पर घरेलू काम कराने और छुट्टी न देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का दावा है कि वीडियो को नशे में बनाया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:57 PM IST
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Morena Police Viral Video
Morena Police Viral Video

MP Police News: मुरैना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी है. दरअसल, एक पुलिस कांस्टेबल रूप सिंह रावत का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बहुत ही भावुक नजर आ रहा है. कांस्टेबल ने अपने साथ हो रही परेशानी को लोगों के सामने रखा. वहीं वीडियो को लेकर लोगों में भी काफी चर्चाएं हो रही है. वीडियो देख हर कोई हैरान है.

वहीं वीडियो के माध्यम से आरक्षक रूप सिंह ने आरोप लगाया है कि उसकी ड्यूटी पुलिस काम की बजाय एसपी के सरकारी बंगले पर घरेलू कामों में लगाई गई है. उसका कहना है कि उससे किचन में बर्तन साफ कराए जाते हैं और झाड़ू-पोछा भी करवाया जाता है. आगे बताया कि यह सब उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, फिर भी मजबूरी में उसे यह काम करना पड़ रहा है. कॉन्सटेबल ने कहा कि बहुत ही मानसिक दबाव है. इतना ही नहीं खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं. 

बीमारी के बाद भी काम 
इसके अलावा, कांस्टेबल ने अपनी सेहत के बारे में भी जिक्र किया है. उसने कहा कि किडनी में पथरी है. इसको लेकर डॉक्टरों ने इलाज की सलाह भी दी है. इलाज कराने के लिए छुट्टी मांगी तो उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. आगे बताया कि इतनी बड़ी बीमारी होने का बावजूद भी उससे लगातार काम करवाया जा रहा था. इस वजह से वह और ज्यादा परेशान हो गया. 

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अधिकारियों ने क्या कहा?
वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से भी कई तरह की बातें सामने आई हैं. जिसमें अधिकारियों का कहना है कि कांस्टेबल पिछले कुछ दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रहा था. उसने नशे की हालत में वीडिया बना दिया. बाद में वह अपने पिता के साथ कार्यालय पहुंचा, जहां पर अपनी गलती को भी मान लिया है. आगे अधिकारियों ने कहा कि कांस्टेबल के अनुरोध पर इलाज कराने के लिए 15 दिन की मेडिकल छुट्टी दे दी गई हैं. फिलहाल यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. जांच के बाद ही साफ होगा कि क्या सच्चाई है.

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