मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश

Honor killing in Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिवलालपुरा इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव कुंवारी नदी में फेंक दिया. पड़ोसियों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और कुंवारी नदी की ओर रवाना हुई, जहां लड़की के शव को बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. फिलहाल, पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शव की तलाश बीहड़ों और नदी किनारे जारी है.

पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश

दरअसल, सिविल लाइन इलाके के शिव नगर से ऑनर किलिंग की एक घटना से हड़कंप मच गया है. पुलिस को शनिवार दोपहर एक कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है. हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने बेटी के शव को कुंवारी नदी में फेंक दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया. पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी को साथ लेकर कुंवारी नदी पहुंची, जहां किशोरी के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि, रात अधिक होने और नदी में अंधेरा होने के कारण शनिवार रात तक शव को ढूंढ़ा नहीं जा सका.

पुलिस कर रही तलाश

पुलिस ने बताया है कि रविवार सुबह होते ही नदी में डेड बॉडीज को निकालने के लिए एक बार फिर से विस्तृत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की बरामदगी और उसके बाद होने वाले पोस्टमार्टम (PM) के बाद ही हत्या से जुड़े सभी तथ्य और कारण स्पष्ट हो पाएंगे. यह जघन्य अपराध ऑनर किलिंग की ओर इशारा करता है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)