Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2939571
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश

Morena News: मुरैना जिले से ऑनर किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिव नगर में एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को कुंवारी नदी में फेंक दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश

Honor killing in Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिवलालपुरा इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और शव कुंवारी नदी में फेंक दिया. पड़ोसियों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और कुंवारी नदी की ओर रवाना हुई, जहां लड़की के शव को बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. फिलहाल, पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शव की तलाश बीहड़ों और नदी किनारे जारी है.

यह भी पढ़ें: दरिंदा है या पिता? पत्नी ने किया इंकार तो 4 महीने की बेटी को उठाकर पटका, चीखती रही मासूम नहीं आई दया

 

Add Zee News as a Preferred Source

पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश
दरअसल,  सिविल लाइन इलाके के शिव नगर से ऑनर किलिंग की एक घटना से हड़कंप मच गया है. पुलिस को शनिवार दोपहर एक कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है. हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने बेटी के शव को कुंवारी नदी में फेंक दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया. पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी को साथ लेकर कुंवारी नदी पहुंची, जहां किशोरी के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि, रात अधिक होने और नदी में अंधेरा होने के कारण शनिवार रात तक शव को ढूंढ़ा नहीं जा सका.

यह भी पढ़ें: नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में भतीजे ने चाची पर किया खौफनाक हमला, पूरे गांव में मची सनसनी

 

पुलिस कर रही तलाश
पुलिस ने  बताया  है कि रविवार सुबह होते ही नदी में डेड बॉडीज को निकालने के लिए एक बार फिर से विस्तृत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शव की बरामदगी और उसके बाद होने वाले पोस्टमार्टम (PM) के बाद ही हत्या से जुड़े सभी तथ्य और कारण स्पष्ट हो पाएंगे. यह जघन्य अपराध ऑनर किलिंग की ओर इशारा करता है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. (रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत)

TAGS

Morena newsmp news

Trending news

Morena news
मुरैना में ऑनर किलिंग: पिता ने बेटी की हत्या कर फेंकी नदी में लाश, पुलिस कर रही तलाश
mp news
MP में आधी रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 18 IAS और 8 SAS के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
jabalpur news
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब! रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर मामला..
indore news
लोहा मंडी ब्रिज पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल, कई वाहनों को रौंदा, महिला घायल
mp news
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडई, युवकों के साथ की पिटाई का वीडियो वायरल
Latest sidhi News
मां दुर्गा के लिए आस्था या जान का जोखिम? 13 घंटे खून में पड़ी रही महिला
MP High court
एमपी में सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी, शिक्षा विभाग को 3 माह में पदोन्नति का आदेश
Ambikapur News
एल्विश-अंजलि के कार्यक्रमों का विरोध, हिंदू संगठनों ने क्यों जताई नाराजगी?
satna news
ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, एमपी, बिहार-झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार
Narmadapuram news
बीजेपी नेत्री के पति ने महिला टीचर को लिखा- 'I Love You', 8 पीड़िताओं ने खोले राज
;