चलती ट्रेन में हंगामा, फिर चेन पुलिंग और पथराव! बिना टिकट यात्रियों ने ट्रेन के कोचों के तोड़े कांच

Stone Pelting on Jhansi Delhi Taj Express-झांसी से दिल्ली जा रही ताज एक्सप्रेस में गुरुवार शाम बड़ा हंगामा और दहशत का माहौल पैदा हो गया. घटना उस समय शुरू हुई जब झांसी स्टेशन से बिना टिकट चढ़ीं 6-7 महिलाएं और युवक पेंट्री स्टाफ से बहस में उलझ पड़े. ग्वालियर पार करते ही मामूली बात को लेकर उनका पेंट्री कर्मचारी से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते गाली-गलौज और धक्का-मुक्की में बदल गया. यात्रियों ने कई बार उसे समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने. इसको लेकर लगभग दस मिनट तक कोच में अफरा-तफरी मची रही.

ट्रेन पर किया पथराव

हंगामे के दौरान दो-तीन यात्रियों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, तो उपद्रवी और ज्यादा उग्र हो गए. ट्रेन जैसे ही शाम करीब 5.25 बजे बानमौर-नूराबाद सेक्शन पर पहुंची, अचानक एक युवक ने चेन खींच दी. तेज आवाज के साथ ट्रेन रुकते ही सभी महिलाएं और युवक नीचे उतर गए. इसके बाद उन्होंने पटरियों के किनारे से ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया.

कई कोच के टूटे कांच

यह पथराव इतनी तेज और अचानक हुआ कि यात्री घबराकर खिड़कियों और गलियारों में छिपने को मजबूर हो गए. कई कोचों की खिड़कियों के कांच टूट गए, हालंकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. इस पूरे हादसे को एक यात्री ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है.

चिल्लाते हुए झाड़ियों की तरफ भाग गए

वीडियो में साफ दिखता है कि महिलाएं और युवक पहले कोच के अंदर चिल्ला रहे थे और ट्रेन रुकते ही बाहर उतरकर तेज आवाज में पथराव करने लगे. यात्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की और कहा कि मत फेंकों, बच्चे बैठे हैं. लेकिन उपद्रवी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे. पथराव के बाद सभी आरोपी चिल्लाते हुए झाड़ियों की ओर भाग गए.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले में जीआरपीएफ थाने के एएसआई संतोष शर्मा से बात की गई. उन्होंने चेन पुलिंग की घटना की पुष्टि की है, लेकिन बताया कि पथराव की जानकारी उन्हें अभी तक नहीं मिली है. एएसआई संतोष शर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो और यात्रियों के बयान के आधार पर जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

