मुरैना में इस बीमारी ने बढ़ाई दहशत, चमड़ी खराब होने के बाद हो जाती है मौत; जानिए किसमें फैल रही

Lumpy virus Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इस समय गो वंश को प्रभावित करने वाले लम्पी वायरस (Lumpy Virus) का गंभीर प्रकोप देखा जा रहा है. यह संक्रामक बीमारी जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेज़ी से फैल रही है, जिसके चलते जगह-जगह लम्पी वायरस से पीड़ित पशु खुले में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं.

पशुओं में तेजी से फैल रही ये बीमारी

यह वायरस पशुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है. संक्रमण के कारण पशुओं के शरीर पर बड़े-बड़े फोड़े (Nodules) पड़ जाते हैं. ये फोड़े समय के साथ फूट जाते हैं, जिससे उनकी चमड़ी धीरे-धीरे खराब होने लगती है, और अंततः यह स्थिति पशुओं की मौत का कारण बन जाती है.

वैक्सीनेशन अभियान

इस गंभीर स्थिति पर मुरैना के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.आरबी शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया है कि उन्हें लम्पी वायरस के प्रकोप की जानकारी है. विभाग इस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहा है. डॉ. शर्मा के अनुसार, पशु चिकित्सा विभाग द्वारा इस वायरस के फैलाव को रोकने और स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए जगह-जगह पर व्यापक टीकाकरण (वैक्सीनेशन) अभियान चलाया जा रहा है. पशुपालकों को संक्रमित पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहडोल में भी इस वायरस का खतरा

बता दें कि लम्पी वायरस का हमला सिर्फ़ मुरैना में ही नहीं बल्कि शहडोल में भी इन दिनों हो रहा है. आपको हर जगह इससे प्रभावित मवेशी मिल जाएंगे. लम्पी वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे बहुत तकलीफ होती है, या यूं कहें कि अगर यह अपने चरम पर पहुंच जाए, तो मवेशियों को असहनीय दर्द होता है क्योंकि इससे उनके शरीर पर गांठें बन जाती हैं. ये गांठें अंततः घाव में बदल जाती हैं. मवेशी खाना-पीना बंद कर देते हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मुरैना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.