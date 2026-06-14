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मुरैना में बड़ा हादसा: आग की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 4 से ज्यादा की मौत

Major Train Accident In Morena: मुरैना में एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. पटालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 से अधिक लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते इंटरसिटी ट्रेन से उतर रहे यात्री दूसरी पटरी पर आ गए, जहां यह हादसा हुआ.

Written ByPooja
Published: Jun 14, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:15 PM IST
मुरैना में बड़ा हादसा: आग की अफवाह के बाद ट्रेन से कूदे यात्री, दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 4 से ज्यादा की मौत

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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