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Major Train Accident In Morena: मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार को एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. हादसे में 4 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. रेलवे व प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है.
उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की फैली अफवाह
बताया जा रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी. अफवाह से घबराए कुछ यात्रियों ने ट्रेन रुकने से पहले ही कूदना शुरू कर दिया. इसी दौरान पास की दूसरी पटरी से गुजर रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में कई यात्री आ गए.
हेतमपुर स्टेशन के पास हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 19665) शाम करीब 4 बजे मुरैना से धौलपुर के लिए रवाना हुई. जब ट्रेन हेतमपुर स्टेशन के पास पहुंची, तो आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. घबराहट में कई यात्री चलती ट्रेन से कूद गए. उसी समय धौलपुर से मुरैना की ओर जा रही पातालकोट एक्सप्रेस मुख्य ट्रैक से गुजर रही थी. ट्रेन की चपेट में आने से 4 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई.
मृतकों के नाम
मौके पर मची चीख-पुकार
यह हादसा मुरैना जिले के हेतनपुर स्टेशन के पास हुआ. प्रत्याक्षदर्शियों के अनुसार, घटना इतनी अचानक हुई कि यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे अधिकारी, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे. घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
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