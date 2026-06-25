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4 मिनट में 18 राउंड फायरिंग से दहला मुरैना, पुलिस जांच में सामने आया नया मोड़

Morena Firing Case: मुरैना के नूराबाद क्षेत्र में एक घर पर 4 मिनट में 18 राउंड फायरिंग से सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया गया, लेकिन बाद में शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेठी मावई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:46 PM IST
4 मिनट में 18 राउंड फायरिंग से दहला मुरैना, पुलिस जांच में सामने आया नया मोड़
Image Credit: Morena Firing CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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