4 मिनट में 18 राउंड फायरिंग से दहला मुरैना, पुलिस जांच में सामने आया नया मोड़

Sethi Mawai News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत साहब सिंह का पूरा गांव मंगलवार रात उस समय दहशत में आ गया, जब एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. मिली जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने महज 4 मिनट में करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि यह हमला सेठी मावई के घर पर किया गया. घटना के दौरान घर के सदस्य ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और डायल 112 पर कॉल कर मदद भी मांगी. आधी रात को लगातार गोलियों की आवाज से गांव के लोग सहम गए और क्षेत्र में सनसनी फैल गई.