4 मिनट में 18 राउंड फायरिंग से दहला मुरैना, पुलिस जांच में सामने आया नया मोड़

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Sethi Mawai News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत साहब सिंह का पूरा गांव मंगलवार रात उस समय दहशत में आ गया, जब एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. मिली जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने महज 4 मिनट में करीब 18 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि यह हमला सेठी मावई के घर पर किया गया. घटना के दौरान घर के सदस्य ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और डायल 112 पर कॉल कर मदद भी मांगी. आधी रात को लगातार गोलियों की आवाज से गांव के लोग सहम गए और क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा. सुबह जब ग्रामीणों ने घर और आसपास के इलाके का मुआयना किया तो दीवारों पर गोलियों के निशान साफ नजर आए. वहीं घर के बाहर भी कुछ गोलियां फंसी हुई मिलीं. गोलियों के निशान देखकर लोगों में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले को लेकर चिंता जताने लगे. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई और जांच शुरू कर दी गई.
जमीन से जुड़ा विवाद
शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया गया. आरोप लगाया गया कि दूसरे गांव के कुछ लोग हाईवे किनारे स्थित जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते यह हमला किया गया. इसी आधार पर घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं. ग्रामीणों के बीच भी जमीन विवाद को लेकर चर्चा होती रही. हालांकि पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम किया.
पुलिस कर रही जांच
हालांकि, जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी, मामले ने नया मोड़ ले लिया. बुलावा थाना क्षेत्र के निवासी विनोद गुर्जर ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सेठी मावई और उनके परिजनों ने उसकी कार पर हमला किया, तोड़फोड़ की और अवैध कट्टे से फायरिंग की. इस शिकायत के बाद पुलिस की जांच की दिशा बदल गई और सेठी मावई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. फिलहाल, पुलिस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और दोनों पक्षों के आरोपों की पड़ताल में जुटी हुई है.
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