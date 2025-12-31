PT टीचर की प्रताड़ना से खौफजदा 80 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया कैद, 3 घंटे तक मचा रहा हड़कंप

Students Locked in Hostel-मध्यप्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जौरा स्थित जवाहर नवोदय हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया. बुधवार सुबह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 80 छात्रों ने पीटी टीचर की प्रताड़ना से तंग होकर खुद को बंद कर लिया. इन छात्रों में इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला. इसके लिए मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी. 3 घंटे की लंबी समझाइश के बाद छात्रों ने गेट खोला.

प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग की

यह घटना पगारा रोड स्थित नवोदय स्कूल की है. सुबह जब स्कूल शुरू होने का समय हुआ तो क्लास रूम पूरी तरह से खाली पड़े थे. जब स्कूल प्रबंधन ने हॉस्टल में जाकर देखा तो पता चला कि छात्रों ने खुद को अंदर बंद कर लिया है. जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं आ जाते, वे बाहर नहीं निकलेंगे. जब मामला बढ़ा तो स्कूल प्रबंधन ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी.

पीटी टीचर पर लगाए आरोप

छात्रों ने आरोप लगाया कि पीटी टीचर आशुतोष तिवारी उनके साथ अभद्रता और मारपीट करते हैं. टीचर कभी भी किसी भी छात्र को पीटने लगते हैं. स्कूल प्रबंधन से कई बार इसे लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीटी टीचर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं.एक छात्र ने बताया कि वह पीटी में आने में दो मिनट लेट हो गया था, सर ने बहुत बुरी तरह से मारा था.

जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी

इस मामले की सूचना मिलने पर जौरा एसडीएम शुभम शर्मा और एसडीओपी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्रों को समझाते हुए भरोसा दिया कि पीटी टीचर का ट्रांसफर किया जाएगा और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी. जांच सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल टीचर को छुट्टी पर भेज दिया गया है. मामले में स्कूल स्टाफ का कहना है कि कल एक छात्र की पिटाई हुई थी, जिसके बाद छात्र ने भी टीचर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.

समझाइश के बाद छात्रों ने खोला दरवाजा

एसडीएम शुभम शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि कुछ छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में बंद कर लिया है. छात्रों के कुछ इश्यू थे, पीटी टीचर को लेकर भी उनकी शिकायतें थीं. वे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने पर अड़े थे. छात्रों को समझाइश दी गई, इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला. इसे लेकर स्कूल स्टाफ का कहना है कि छात्रों ने पीटी टीचर द्वारा मारपीट की शिकायत की थी.

