Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3059626
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

PT टीचर की प्रताड़ना से खौफजदा 80 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया कैद, 3 घंटे तक मचा रहा हड़कंप

Morena News-मुरैना में जवाहर नवोदय स्कूल में 80 छात्रों ने पीटी टीचर की प्रताड़ना से तंग होकर खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया. नाराज छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के कहने पर दरवाजा नहीं खोला. छात्रों की मांग पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 31, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PT टीचर की प्रताड़ना से खौफजदा 80 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया कैद, 3 घंटे तक मचा रहा हड़कंप

Students Locked in Hostel-मध्यप्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जौरा स्थित जवाहर नवोदय हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया. बुधवार सुबह कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 80 छात्रों ने पीटी टीचर की प्रताड़ना से तंग होकर खुद को बंद कर लिया. इन छात्रों में इतनी नाराजगी थी कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला. इसके लिए मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी. 3 घंटे की लंबी समझाइश के बाद छात्रों ने गेट खोला. 

प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग की
यह घटना पगारा रोड स्थित नवोदय स्कूल की है. सुबह जब स्कूल शुरू होने का समय हुआ तो क्लास रूम पूरी तरह से खाली पड़े थे. जब स्कूल प्रबंधन ने हॉस्टल में जाकर देखा तो पता चला कि छात्रों ने खुद को अंदर बंद कर लिया है. जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारी नहीं आ जाते, वे बाहर नहीं निकलेंगे. जब मामला बढ़ा तो स्कूल प्रबंधन ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी. 

पीटी टीचर पर लगाए आरोप
छात्रों ने आरोप लगाया कि पीटी टीचर आशुतोष तिवारी उनके साथ अभद्रता और मारपीट करते हैं. टीचर कभी भी किसी भी छात्र को पीटने लगते हैं. स्कूल प्रबंधन से कई बार इसे लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीटी टीचर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते हैं.एक छात्र ने बताया कि वह पीटी में आने में दो मिनट लेट हो गया था, सर ने बहुत बुरी तरह से मारा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के लिए बनाई जाएगी कमेटी
इस मामले की सूचना मिलने पर जौरा एसडीएम शुभम शर्मा और एसडीओपी मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्रों को समझाते हुए भरोसा दिया कि पीटी टीचर का ट्रांसफर किया जाएगा और मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी. जांच सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल टीचर को छुट्टी पर भेज दिया गया है. मामले में स्कूल स्टाफ का कहना है कि कल एक छात्र की पिटाई हुई थी, जिसके बाद छात्र ने भी टीचर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. 

समझाइश के बाद छात्रों ने खोला दरवाजा
एसडीएम शुभम शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि कुछ छात्रों ने अपने आप को हॉस्टल में बंद कर लिया है. छात्रों के कुछ इश्यू थे, पीटी टीचर को लेकर भी उनकी शिकायतें थीं. वे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने पर अड़े थे. छात्रों को समझाइश दी गई, इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोला. इसे लेकर स्कूल स्टाफ का कहना है कि छात्रों ने पीटी टीचर द्वारा मारपीट की शिकायत की थी. 

यह भी पढ़ें-21 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें, नए साल में MP को मिलेंगी 5 बड़ी सौगातें

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMorena newsmadhya pradesh latest news

Trending news

mp news
PT टीचर की प्रताड़ना का खौफ, 80 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया कैद, मचा हड़कंप
ASP ANU BENIWAL
"फूफाजी तुम्हारे प्रेसिडेंट क्यों न हों..." बीच सड़क ASP ने रसूखदार को सिखाया सबक
mp news
21 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें, नए साल में MP को मिलेंगी 5 बड़ी सौगातें
Indore
क्या टॉयलेट का पानी बना मौत की वजह? पाइपलाइन के पास ही बने टॉयलेट, जहां लीकेज भी
madhya pradesh news
मोहन सरकार फिर लेने जा रही 3500 करोड़ का कर्ज, MP का कर्ज पहुंचा 53100 करोड़ रुपये
raipur news
साल के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 119 अधिकारियों का ट्रांसफर
raipur news
रात 12.30 बजे तक खत्म करनी होगी नए साल की पार्टी, नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
indore news
दूषित पानी से 8 की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च
Khargone news
खरगोन में 80 से अधिक तोतों की रहस्मयी मौत, पेट में मिली ये चीजें, डॉक्टर भी हैरान
indore news
इंदौर में न्यू ईयर को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, खजराना मंदिर जाने के लिए बदले रास्ते