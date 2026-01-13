सरकारी स्कूल की लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 18 महीने के बच्चे की मौत

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में दर्दनाक हादसे में 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई. मासूम बच्चे की मौत सरकारी स्कूल परिसर में खुले सेप्टिंग टैंक में गिरने से हुई. यह घटना शासकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर में हुई. मृतक की पहचान अनुराग निषाद के रूप में हुई. वह घर के बाहर खेल रहा था, जब काफी देर तक बच्चा नहीं दिखाई दिया तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया. एक घंटे तक पड़ोसियों के घरों और आसपास उसे ढूंढा.

सेप्टिक टैंक में मिला

तलाश के दौरान पड़से में रहने वाले बच्चों ने परिजनों को बताया कि अनुराग उनके पीछे सरकारी स्कूल की तरफ गया था. इसके बाद अनुराग की तीन साल बड़ी बहन ने सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा किया. परिजनों ने तुरंत एक लड़के को गड्ढे में उतारा, जहां अनुराग को पाया गया. तुरंत परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

इस दुखद घटना के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया. अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित किए जाने बाद परिजन अनुराग के शव को लेकर अंबाह थाने पहुंचे. अंबाह थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया.

लापरवाही के चलते गई जान

इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है. स्कूल परिसर में खुले सेप्टिक टैंक के कारण पहले भी कई बार मवेशी गिर चुके हैं, लेकिन इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया. इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक साल पहले सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए ते कि खुले टैंकों की जांच की जाए और उनके छेद बंद किए जाएं. इसके बावजूद लापरवाही देखने को मिली.

पत्थरों से ढका था गड्ढा

ग्रामीणों ने बताया कि सेप्टिक टैंक पहले पत्थरों से ढका हुआ था, जिसे अज्ञात लोगों ने हटा दिया था. इसी वजह से यह हादसा हुआ. घटना को लकेर अंबाह थाना प्रभारी प्रज्ञाशाली गौतम ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी. जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

