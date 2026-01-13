Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3073309
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सरकारी स्कूल की लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 18 महीने के बच्चे की मौत

Morena News-मुरैना में स्कूल में खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से डेढ़ साल के मासूम की मौत हो गई. घर के पास ही बने सरकारी स्कूल के पास मासूम खेल रहा था. स्कूल के पास बने सेप्टिक टैंक खुला होने के कारण बच्चा उसमें गिर गया और उसकी मौत हो गई. यह घटना अंबाह के मल्हन गांव की है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकारी स्कूल की लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 18 महीने के बच्चे की मौत

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में दर्दनाक हादसे में 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई. मासूम बच्चे की मौत सरकारी स्कूल परिसर में खुले सेप्टिंग टैंक में गिरने से हुई. यह घटना शासकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर में हुई. मृतक की पहचान अनुराग निषाद के रूप में हुई. वह घर के बाहर खेल रहा था, जब काफी देर तक बच्चा नहीं दिखाई दिया तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया. एक घंटे तक पड़ोसियों के घरों और आसपास उसे ढूंढा. 

सेप्टिक टैंक में मिला 
तलाश के दौरान पड़से में रहने वाले बच्चों ने परिजनों को बताया कि अनुराग उनके पीछे सरकारी स्कूल की तरफ गया था. इसके बाद अनुराग की तीन साल बड़ी बहन ने सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा किया. परिजनों ने तुरंत एक लड़के को गड्ढे में उतारा, जहां अनुराग को पाया गया. तुरंत परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने किया मामला दर्ज 
इस दुखद घटना के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया. अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित किए जाने  बाद परिजन अनुराग के शव को लेकर अंबाह थाने पहुंचे. अंबाह थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही के चलते गई जान
इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है. स्कूल परिसर में खुले सेप्टिक टैंक के कारण पहले भी कई बार मवेशी गिर चुके हैं, लेकिन इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं गया. इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक साल पहले सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए ते कि खुले टैंकों की जांच की जाए और उनके छेद बंद किए जाएं. इसके बावजूद लापरवाही देखने को मिली. 

पत्थरों से ढका था गड्ढा
ग्रामीणों ने बताया कि सेप्टिक टैंक पहले पत्थरों से ढका हुआ था, जिसे अज्ञात लोगों ने हटा दिया था. इसी वजह से यह हादसा हुआ. घटना को लकेर अंबाह थाना प्रभारी प्रज्ञाशाली गौतम ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी. जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-जबलपुर का 'ट्रैक्टर चोर' नटवरलाल, 75 किसानों को बनाया निशाना, किराए पर लेकर बेच दिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMorena newsmp latest news

Trending news

mp news
लापरवाही ने ली मासूम की जान, खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 18 महीने के बच्चे की मौत
mp news
जबलपुर का 'ट्रैक्टर चोर' नटवरलाल, 75 किसानों को बनाया निशाना, किराए पर लेकर बेच दिए
Mohan Yadav
टीचर्स की बल्ले-बल्ले! मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, 1.25 लाख शिक्षकों का बढ़ गई सैलरी
mp news
दिग्विजय सिंह नहीं जाएंगे राज्यसभा सीट, कहा-मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं
MP Crime News
चेतन बनकर हिंदू युवती के साथ होटल में रुका था अशरफ, ऑनलाइन पेमेंट ने खोल दी पोल
chhattisgarh news
बाल खींचकर जमीन पर पटका, फिर सिर पर किए बोतल से वार, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की
Harsha Richharia Latest News
अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेंगी हर्षा रिछारिया, धर्म की राह छोड़ने का किया ऐलान
bhopal news
स्लाटर हाउस केस में बड़ा एक्शन, गौ-मांस को बफेलो मीट बताने वाले डॉक्टर पर गिरी गाज
mp news
भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में आवारा जानवरों के खिलाफ होगा एक्शन, जानिए क्या है प्लान
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का स्टार्ट-अप समिट में बड़ा तोहफा, सिंगल क्लिक में ट्रांसफर किए करोड़ों