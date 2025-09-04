प्रेमी ने हाथ पर बनवाया पत्नी के चेहरे का टैटू, देखकर सदमे में आया पति, उठाया जानलेवा कदम

Morena News-मुरैना में एक युवक ने पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण जहर खाकर सुसाइड कर लिया. पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. महिला के प्रेमी ने उसका फोटो अपने हाथ पर गुदवा रखा था.
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में एक युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर ली. 1 सितंबर को संतोष शर्मा के गले और सीने में दर्द हुआ. इलाज के लिए पत्नी और मुकेश कुशवाह नाम का शख्स उसे लेकर मुरैना जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दोनों उसे ग्वालियर ले गए. वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक संतोष शर्मा अंबाह क्षेत्र के वार्ड सात स्थित बिहार कॉलोनी में रहता था.
पोस्टमार्टम में आत्महत्या का हुआ खुलासा
मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो जहर से मौत होने की बात सामने आी. पुलिस को शक हुआ तो मृतक की पत्नी और मुकेश कुशवाह से पूछताछ की. दोनों के जब फोन चेक किए गए तो स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच अवैध संबंध हैं. दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. उनके मोबाइल में दोनों के बीच हुई चैट भी मिली है.
प्रेमी ने हाथ पर बनवाया टैटू
प्रेमी मुकेश कुशवाह महिला से बेहद प्यार करता था. उसने महिला का फोटो अपने हाथ पर गुदबा लिया था. मृतक के भाई ने बताया कि वह सेना में नौकरी करता है, मां पहले गुजर चुकी है. पिता को कम सुनाई पड़ता है. भाई संतोष शर्मा ऑटो चलाता था. आरोपी मुकेश ने पहले भाई से दोस्ती की और फिर घर आना जाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे भाभी के संपर्क में आया और दोनों के बीच संबंध बन गया.
पत्नी और प्रेमी पर मामला दर्ज
अंबाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि संतोष शर्मा की पत्नी और मुकेश कुशवाह के बीच अवैध प्रेम संबंध थे, इसके चलते ही संतोष ने जहर खाया. मोबाइल से चैट और ऑडियो जब्त कर लिया है. पत्नी और प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया है.
