महिला सिंगर को लेकर BJP नेता के गंदे बोल, नाभि के नीचे पैंट पहनने पर किया कमेंट, मंच से मर्यादा की उड़ाईं धज्जियां

Morena News-मुरैना में बीजेपी नेता ने महिला सिंगर को लेकर मंच से अभद्र टिप्पणी की है. बीजेपी नेता जिनेश जैन ने महिला गायक के पहनावे को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कह रहे हे कि सारेगामापा की विनर सोनल प्रधान नाभि से 3 इंच नीचे पेंट पहनती हैं, मजे लो.
Trending Photos
BJP Leaders Vulgar Remark-मुरैना के अंबाह में जयश्वर महादेव मेले में बीजेपी नेता भरे मंच से महिला सिंगर को लेकर अभद्र टिप्पणी की. बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने महिला सिंगर की वेशभूषा को लेकर कहा कि सारेगामापा की विनर सोनल प्रधान नाभि से 3 इंच नीचे पेंट पहनती हैं. इतना ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता.
भरे मंच से दिया अमर्यादित बयान
बता दें कि सोमवार को सिंगर सोनल प्रधान ने जयश्वर महादेव मेले में प्रस्तुति दी थी. बुधवार को सिंगर सोनल की ड्रेस पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने कहा कि नाभि की नीचे पेंट पहनी है, आप सब मजे ले रहे हो, इसमें बुराई क्या है. टीवी में देखकर भी मजे लेते हो, यहां भी लो और तालियां बजाओ. जिनेश जैन के बयान का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में जिनेश जैन यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई नगर पालिका अंबाह में घुस नहीं सकता। यह मेरा घमंड नहीं, हकीकत है.
'कुछ गलत नहीं किया'
जब उनके अभद्र बयान को लेकर पत्रकारों ने जिनेश जैन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पत्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देते हो, अगर हमने लोगों से यह कहकर ताली बजवा दी तो इसमें क्या गलत किया.
बीजेपी अध्यक्ष ने कही बड़ी बात
इस मामले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना नहीं है, लेकिन किसी भी दल के जनप्रतिनिधि को मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. अगर बयान मर्यादा के खिलाफ है तो पार्टी फोरम पर इस पर चर्चा की जाएगी.
सोमवार को सोनल ने दी थी प्रस्तुति
श्रीजयश्वर महादेवमेला का सोमवार शाम मुंबई की गायिका सोनल प्रधान ने प्रस्तुति दी थी. बीजेपी नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया था. सिंगर सोनल प्रधान ने कई सुपरहिट गाने गाकर मेले में समां बांधा था.
यह भी पढ़ें-शहडोल में एक क्लिक ने छीनी जिंदगियां, पिता-बेटी की मौत, मां ICU में, उजड़ गया परिवार
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!