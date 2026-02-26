Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3123187
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमुरैना

महिला सिंगर को लेकर BJP नेता के गंदे बोल, नाभि के नीचे पैंट पहनने पर किया कमेंट, मंच से मर्यादा की उड़ाईं धज्जियां

Morena News-मुरैना में बीजेपी नेता ने महिला सिंगर को लेकर मंच से अभद्र टिप्पणी की है. बीजेपी नेता जिनेश जैन ने महिला गायक के पहनावे को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कह रहे हे कि सारेगामापा की विनर सोनल प्रधान नाभि से 3 इंच नीचे पेंट पहनती हैं, मजे लो.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 26, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला सिंगर को लेकर BJP नेता के गंदे बोल, नाभि के नीचे पैंट पहनने पर किया कमेंट, मंच से मर्यादा की उड़ाईं धज्जियां

BJP Leaders Vulgar Remark-मुरैना के अंबाह में जयश्वर महादेव मेले में बीजेपी नेता भरे मंच से महिला सिंगर को लेकर अभद्र टिप्पणी की. बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने का वीडियो सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने महिला सिंगर की वेशभूषा को लेकर कहा कि सारेगामापा की विनर सोनल प्रधान नाभि से 3 इंच नीचे पेंट पहनती हैं. इतना ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता. 

भरे मंच से दिया अमर्यादित बयान
बता दें कि सोमवार को सिंगर सोनल प्रधान ने जयश्वर महादेव मेले में प्रस्तुति दी थी. बुधवार को सिंगर सोनल की ड्रेस पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन ने कहा कि नाभि की नीचे पेंट पहनी है, आप सब मजे ले रहे हो, इसमें बुराई क्या है. टीवी में देखकर भी मजे लेते हो, यहां भी लो और तालियां बजाओ. जिनेश जैन के बयान का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में जिनेश जैन यह कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई नगर पालिका अंबाह में घुस नहीं सकता। यह मेरा घमंड नहीं, हकीकत है.

'कुछ गलत नहीं किया'
जब उनके अभद्र बयान को लेकर पत्रकारों ने जिनेश जैन से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पत्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देते हो, अगर हमने लोगों से यह कहकर ताली बजवा दी तो इसमें क्या गलत किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी अध्यक्ष ने कही बड़ी बात
इस मामले को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाह ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना नहीं है, लेकिन किसी भी दल के जनप्रतिनिधि को मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है. अगर बयान मर्यादा के खिलाफ है तो पार्टी फोरम पर इस पर चर्चा की जाएगी. 

सोमवार को सोनल ने दी थी प्रस्तुति
श्रीजयश्वर महादेव‎मेला का सोमवार शाम मुंबई की ‎गायिका सोनल प्रधान ने‎ प्रस्तुति दी थी. बीजेपी नेता‎ देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ‎ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन ‎‎किया था. सिंगर सोनल प्रधान ने कई सुपरहिट गाने गाकर मेले में समां बांधा था.

यह भी पढ़ें-शहडोल में एक क्लिक ने छीनी जिंदगियां, पिता-बेटी की मौत, मां ICU में, उजड़ गया परिवार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMorena newsbjp leader remark

Trending news

mp news
महिला सिंगर को लेकर BJP नेता के गंदे बोल, नाभि के नीचे पैंट पहनने पर किया कमेंट
Holi 2026
महाकाल के दरबार में कब मनेगी होली? खत्म हुआ कन्फ्यूजन, जानें सही डेट
mp news
शहडोल में एक क्लिक ने छीनी जिंदगियां, पिता-बेटी की मौत, मां ICU में, उजड़ गया परिवार
mp news
मंदसौर में अफवाहों का आतंक, बच्चा चोर समझकर निर्दोषों को पीट रही भीड़, वीडियो वायरल
mp news
होली से पहले मध्यप्रदेश में थमेंगे बसों के पहिए, 2 मार्च से होगी बस स्ट्राइक
ratlam news
रतलाम में टीकाकरण के बाद 2 मासूमों की बिगड़ी तबीयत, एक ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
chhattisgarh news
अबूझमाड़ के लिए ऐतिहासिक पल...आज़ादी के सात दशक बाद कोड़ेनार में खुला स्कूल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, सागर में रहस मेले का आगाज, पढ़ें अपडेट
chhattisgarh news
होली का बड़ा तोहफा! छत्तीसगढ़ में निकाय कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹62.85 करोड़ जारी
gold and silver rate today
Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल, चेक करें लेटेस्ट रेट