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बारात में गया परिवार, पीछे से खूंटे से भैंस-पड़िया चुरा ले गए चोर, मांग रहे फिरौती

Morena News-चंबल इलाके में अब जानवरों को चोर कर किसानों से फिरौती वसूली जा रही है. बदमाश भैंस चोरी कर किसानों से संपर्क करते हैं और पैसे देने पर ही जानवर वापस लौटाते हैं. इंसानों की तरह जानवरों की फिरौती वसूली जा रही है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:33 PM IST
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बारात में गया परिवार, पीछे से खूंटे से भैंस-पड़िया चुरा ले गए चोर, मांग रहे फिरौती

Buffalo Kidnapping News-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां चोरों ने घर से पशुधन की बड़ी चोरी को अंजाम दिया. गांव में रहने वाला परिवार जब अपने नाती की शादी में परिवार सहित बारात लेकर गए हुए थे. इसी दौरान बदमाशों ने सुनसान घर का फायदा उठाकर उनकी भैंस और पड़िया चोरी कर ली. इलाके में भैंस चोरी की वारदात बढ़ रही हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फिरौती की रकम मांगते हैं. फिरौती देने के बाद ही जानवर वापस लौटाते हैं. 

शादी में गया था परिवार 
यह मामला सुमावली थाना क्षेत्र अंतर्गत हथरिया पंचायत के राजघाटपुरा गांव का है. जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल को शादी समारोह के चलते पूरा परिवार घर से बाहर था, जबकि घर की महिलाएं पास में खोइया कार्यक्रम में व्यस्त थीं. इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोर लगभग एक लाख रुपये कीमत की भैंस और पड़िया खोलकर ले गए. परिवार को इस चोरी की घटना के बारे में जब तक पता चला तब तक बदमाश भैंस और पड़िया लेकर फरार हो चुके थे. 

जंगल में डेरा डाले हुए हैं ग्रामीण
घटना के बाद कुशवाह समाज में आक्रोश फैल गया. समाज के नेता धारा सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में करीब 300 से 400 लोग रुअर गांव के पास कपोरसन जंगल में चोरी हुई भैंसों की तलाश में डेरा डाले हुए हैं. धारा सिंह कुशवाहा द्वारा जारी एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में सक्रिय गिरोह पहले पशु चोरी करते हैं और फिर उन्हें घने जंगलों में छिपाकर बिचौलियों के माध्यम से फिरौती मांगते हैं.

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फिरौती लेकर वापस करते हैं पशु
बताया गया कि बिचौलिए पशु मालिकों को डराते-धमकाते हैं, जिससे मजबूरी में लोग फिरौती देकर अपने पशु वापस लेने को मजबूर हो जाते हैं. कई मामलों में 15 हजार से 20 हजार रुपये तक की मांग की जाती है. अगर यह रकम नहीं दी जाए तो बदमाश पशु को कहीं और बेच देते हैं. फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है और ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-MP में बड़ी घटना, शानू खान ने सोहन यादव पर किया हमला, मौत के बाद आक्रोशित हुई भीड़

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