सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को गेट से किया बाहर, शिलान्यास कार्यक्रम में समर्थकों की बढ़ी भीड़
Morena News-मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गेट से बाहर किया. सिंधिया पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान भीड़ ज्यादा हो गई, वहां जगह कम थी.

 

Sep 13, 2025, 04:27 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिाय ने पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर किया. उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर किया. सिंधिया स्टेशन रोड स्थित डाकघर परिसर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे. लेकिन वहां उनके समर्थक कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा हो गई और जहां पोस्ट ऑफिस परिसर में भूमिपूजन होना था, वहां जगह कम थी. इसलिए सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया. 

कार्यकर्ताओं को भगाया बाहर
जगह कम होने की वजह से पुलिस कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दे रही थी. इसी को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जोर आजमाइश भी हुई. यह जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पता चला तो खुद केंद्रीय मंत्री पुलिस कर्मियों की सहायता के लिए आगे आए और कार्यकर्ताओं को बाहर भगा दिया. 

भूमि पूजन और शिलान्यास किया
इस कार्यक्रम में सिंधिया के अलावा विधानसभा अध्यश्र नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना भी पहुंचे थे. सिंधिया ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. इसके बाद वह टाउन हॉल में आयोजित प्रधानमंत्री सुकन्या योजना कार्यक्रम में भी शामिल हुए. 

कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही तैयारियां कर ली गईं थीं. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह पोस्टर लगाकर मंत्री का भव्य स्वागत किया. वहीं कार्यक्रमों में शामिल हने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जनता और कार्यकर्ताओं ने भी अभिवादन भी किया.

यह भी पढ़ें-खाद की किल्लत से जूझते किसानों पर लाठीचार्ज, NHRC ने केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस

