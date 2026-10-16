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दीपावली से पहले चंबल को मिलेगा बड़ा तोहफा, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश सरकार चंबल क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने की तैयारी में है. CM मोहन यादव ने दीपावली से पहले औद्योगिक सम्मेलन कराने की घोषणा की. मुरैना में ग्लास फैक्ट्री के लिए 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की परियोजना भी चर्चा में रही.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 16, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:15 PM IST
दीपावली से पहले चंबल को मिलेगा बड़ा तोहफा, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
Image Credit: ZEE MEDIA

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