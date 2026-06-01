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रील बनाई, हाथ बांधे...और नदी में कूद गए प्रेमी-प्रेमिका, SDRF ने बाहर निकाले शव, आधार कार्ड से हुई पहचान

Morena News-मुरैना में एक प्रेमी युगल ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. दोनों ने नदी में कूदने से पहले पुल पर खड़े होकर रील बनाई थी, इसके बाद गमछे से हाथ बांधकर नदी में छलांग लगा दी. कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने नदी से दोनों शवों को बाहर निकाला. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:08 PM IST
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रील बनाई, हाथ बांधे...और नदी में कूद गए प्रेमी-प्रेमिका, SDRF ने बाहर निकाले शव, आधार कार्ड से हुई पहचान

Couple Suicide Case Morena-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. घटना नूराबाद थाना इलाके में सोमवार को पुराने पुल के पास की है. नदी में कूदने से पहले दोनों ने अपने हाथ एक गमछे से आपस में बांध लिए थे. इस खौफनाक कदम को उठाने से पहले दोनों ने पुल  पर एक रील भी बनाई थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. 

बुलेट स पहुंचे थे दोनों
जानकारी के अनुसार, युवक और युवती बुलेट बाइक पर सवार होकर ग्वालियर की तरफ से नूराबाद के सांक नदी वाले पुराने पुल पर पहुंचे थे. पुल पर गाड़ी खड़ी करने के बाद उन्होंने पहले मोबाइल से एक रील बनाई. इसके बाद, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों ने एक ही गमछे से अपने हाथों को आपस में मजबूती से बांधी और गहरे पानी में छलांग लगा दी. पुल पर मौजूद कुछ लोगों ने जब उन्हें नदी में कूदते देखा, तो उनके होश उड़ गए. लोगों ने तुरंत घटना की सूचना नूराबाद थाना पुलिस को दी. 

आधार कार्ड से खुला मौत का राज 
इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया. नदी गहरी होने के कारण शवों को ढूंढने में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाल लिया. पुलिस को घटनास्थल और कपड़ों की तलाशी के दौरान उनके आधार कार्ड मिले, जिससे दोनों की शिनाख्त हो सकी. मृतक युवक पहचान मुरैना के ही कैलारस इलाके के रहने वाले निवासी के रूप में हुई है, जबकि मृतका युवती दतिया जिले की रहने वाली थी. 

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पुलिस जांच में जुटी
नदी से शवों को निकालने के बाद पुलिस तुरंत नूराबाद के नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर बानमौर के एसडीओपी अनिल कुमार मांडरा ने बताया कि शुरुआती जांच और शवों की स्थिति को देखकर साफ है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों के हाथ एक ही गमछे से बंधे हुए मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि उन्होंने साथ मरने का फैसला किया था. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें-ट्विशा शर्मा केस: CBI ने किया क्राइम सीन का रीक्रिएशन, गिरिबाला और समर्थ भी मौजूद

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