गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, सरकारी एंबुलेंस से हो रही VIP सेवा
गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, सरकारी एंबुलेंस से हो रही VIP सेवा

Morena News-मुरैना में महापौर के रसूख के कारण गौशाला में पहुंचने वाला भूसा उनके घर पहुंचाया जा रहा है. मेयर के घर नगर निमग की ओर से भूसा पहुंचाया जा रहा है, जो महापौर की निजी भैंसों को खिलाया जा रहा है. भूसे की ढुलाई के लिए सरकारी एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:47 PM IST
गौशाला में गायें भूखी, महापौर की भैंसें खा रहीं चारा, सरकारी एंबुलेंस से हो रही VIP सेवा

MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर निगम की लापरवाही और महापौर का रसूख देखने को मिल रहा है. जिले की देवरी गौशाला में जहां सैकड़ों गाय चारे की किल्लत की वजह से भूखी-प्यासी भटक रही हैं. तो वहीं महापौर की भैंसों की वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है. गौशाला में हालत यह है कि कई गाय बीमार पड़ गई हैं, लगातार उनकी हालत कमजोर हो रही है. वहीं गौशाला पहुंचने वाला भूसा सीधा महापौर के घर उनकी निजी भैंसों के लिए पहुंचाया जा रहा है. 

चौंकाने वाला वीडियो आया सामने
एक तरफ जहां गौशाला में चारे की भारी की किल्लत है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि गौशाला भेजा जाने वाला भूसा गौशाला नहीं पहुंच रहा. यह भूसा नगर निगम की ओर से महापौर के बंगले पर पहुंचाया जा रहा है. जहां गायों का चारा महापौर की निजी भैंसों को खिलाया जा रहा है. इस भूसे की ढुलाई के लिए सरकारी एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. जबिक पशु एंबुलेंस का इस्तेमाल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओ के लिए किया जाता है. 

लोगों में नाराजगी
वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों और शहरवासियों में भारी नाराजगी है. लोगों का कहना है कि एक ओर गौशालाओं में गायें मरने की कगार पर पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनि स्तर पर इस तरह की खुली लूट हो रही है. जिससे निजी हित साधे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह नगर निगम की संवेदनहीनता और राजनीतिक रसूक का उदाहरण है. 

अधिकारियों ने साधा मौन
इस मामले को लेकर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं. साथ ही गौशाला प्रबंधन ने भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. फिलहाल महापौर की तरफ से भी कोई सफाई नहीं दी गई है. लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह भ्रष्टाचार और लापरवाही जारी रही तो गौशालाओं में गायों की मौतें बढ़ेंगी. 

थाने में मेहमान बन आया 7 फीट लंबा अजगर, देखते ही जवानों की हुई सिट्टी बिट्टी गुल

