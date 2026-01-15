Advertisement
एक साल की बच्ची पर लगा मोबाइल चोरी का आरोप, दबंग बोला-इसी ने चुराया मेरा फोन, कर दी फायरिंग

Morena News-मुरैना में एक साल की बच्ची पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया गया. आरोपी ने बच्ची पर चोरी का आरोप लगाया और घर पर फायरिंग कर दी. पीड़ित ने थाने में जाकर आरोपियों की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:02 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर मानवीय संवेदनाओं पर सवाल उठने लगे हैं. जिले के बड़गांव नवली गांव में दबंगों ने एक साल की मासूम बच्ची पर मोबाइल चोरी का अजीबोगरीब आरोप लगाया है और इसके बाद पीड़ित परिवार के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. घटना के बाद जब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने थाने पहुंचा, तो पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहा. 

जानिए क्या है पूरा विवाद
यह घटना दिमनी थाना क्षेत्र के बड़गांव नवली गांव की है. पीड़ित भूरा तोमर के अनुसार, 8 जनवरी को गांव के ही दबंग अभिषेक तोमर, छोटू तोमर और उनके साथियों ने अचानक उनके घर को घेर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दीं. फायरिंग के पीछे तो तर्क दिया गया, वह हैरान करने वाला था. आरोपियों का कहना था कि भूरा तोमर की एक साल की बेटी ने उनका मोबाइल चुरा लिया है. 

खड़ी भी नहीं हो सकती बच्ची
पीड़ित पिता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए यह कहा कि मेरी बेटी अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, चलता तो बहुत दूर की बात है. इतनी छोटी सी बच्ची किसी का मोबाइल कैसे चुरा सकती है. यह सब सिर्फ हमें परेशान करने और डराने के लिए किया जा रहा है. आरोपी हमारे परिवार को परेशान करना और डराना चाहते हैं. 

जमीन विवाद की रंजिश में घसीटी गई मासूम
भूरा तोमर का आरोप है कि इस हमले की असली वजह मोबाइल चोरी नहीं, बल्कि जमीन का पुराना झगड़ा है. अभिषेक तोमर के साथ उनका लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. हालांकि,  यह विवाद बाद में सुलझ गया और जमीन भूरा के पास ही रही. इसी रंजिश को पालते हुए आरोपियों ने एक साल की बच्ची को मोहरा बनाया और डराने के लिए फायरिंग की. 

पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट 
हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित परिवार शिकायत लेकर दिमनी थाने पहुंचा, तो पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें वापस लौटा दिया. भूरा का आरोप है कि पुलिस ने यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि उनके पास पहले से ही बच्ची के खिलाफ मोबाइल चोरी की शिकायत आई है. थाने में सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिश पहुंचकर आवेदन दिया और जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगाई. 

जांच में जुटी पुलिस
जब शिकायत एसपी कार्यालय पहुंची तब पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला जनसुनवाई में आया है और इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और जमीन का विवाद चल रहा है. जहां तक एक छोटी बच्ची पर मोबाइल चोरी के आरोप का सवाल है, तो पहली नजर में ऐसा होना संभव नहीं लगता. फिर भी, इस मामले की पूरी जांच करवाई जा रही है.

