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पारिवारिक विवाद में उजाड़ा परिवार, सनकी पति ने पत्नी और दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Husband killed family in Morena: मुरैना के किशनपुर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से वारकर पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी. उसके बाद ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 27, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:23 AM IST
पारिवारिक विवाद में उजाड़ा परिवार, सनकी पति ने पत्नी और दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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