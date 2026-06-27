/पारिवारिक विवाद में उजाड़ा परिवार, सनकी पति ने पत्नी और दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

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Husband killed family in Morena: मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में शनिवार को एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से सनसनी फैल गई. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. पुलिस जांच के अनुसार 32 वर्षीय बलराम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से हत्या कर दी. इसके बाद उसने ट्रेन के सामने कुदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
इस घटना की खबर से इलाके झकझोर कर रख दिया. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद, मटाबसैया पुलिस स्टेशन की एक टीम, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने रविता (28), 10 वर्षीय बेटे आरव, सात वर्षीय बेटे अतुल और बलराम के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू झगड़ा चल रहा था. बताया जा रहा है कि पत्नी रविता (28) कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी और सिर्फ दो दिन पहले ही ससुराल लौटी थी. इसके बाद परिवार में क्या हुआ, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की असल वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिवार के सदस्यों और आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही घटनास्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं. घटना की पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मौत की वजह और घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो पाएगी. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक झगड़ों के गंभीर नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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