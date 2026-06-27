/पारिवारिक विवाद में उजाड़ा परिवार, सनकी पति ने पत्नी और दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

मामले की जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच से पता चला है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू झगड़ा चल रहा था. बताया जा रहा है कि पत्नी रविता (28) कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी और सिर्फ दो दिन पहले ही ससुराल लौटी थी. इसके बाद परिवार में क्या हुआ, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की असल वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिवार के सदस्यों और आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही घटनास्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं. घटना की पूरी जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मौत की वजह और घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो पाएगी. इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक झगड़ों के गंभीर नतीजों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.