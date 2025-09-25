सोने में मिलावट की शिकायत पर बवाल, दंपती को दुकानदारों ने पीटा, धक्का दिया, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज

Morena News-मुरैना में एक दलित दंपती के साथ सराफा दुकानदारों ने जमकर मारपीट की है. पति-पत्नी ने सोने के जेवर में मिलावट की आशंका जताई थी, इसी को लेकर दंपती की पिटाई की गई. पुलिस ने दंपती की शिकायत के आधार पर एससी/एसटी के तहत मामला दर्ज किया है.
MP News-मध्यप्रदेश के मुरैना के जौरा कस्बे से दलित दंपती के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. दंपती के साथ कुछ सराफा दुकानदारों ने मारपीट की है. पति-पत्नी ने अपने गिरवी रखे सोने को ब्याज चुकाकर वापस लेने के बाद उसमें मिलावट की आशंका जताई थी. इसी बात से नाराज दुकानदार ने उनके साथ मारपीट की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गिरवी रखे थे जेवर
मारपीट की यह घटना 23 सितंबर की जिसका वीडियो 25 सितंबर को सामने आया है. पीड़ित धारा जाटव ने बताया कि 2016-2017 में उसने 3 हजार रुपए में सोने की नथ, सोने का मंगलसूत्र गिरवी रखा था. इसके बाद सोमवार को दुकानदार हरिओम सिंघल को ब्याज की रकम चुकाकर उन्होंने जेवर वापस ले लिए.
सोने में मिलावट की आशंका
घर जाकर जब जेवर देखे, तो परिवार को सोने में पीतल की मिलावट की आशंका हुई. उन्होंने पास के सुनार से जांच कराई तो उसने पीतल ज्यादा होने की पुष्टि की. इसके बाद 23 सितंबर को जब वे शिकायत करने पहुंचे तो दुकानदार भड़क गया. गुस्से में आकर उसने धारा जाटव और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की.
दंपती पर गाली-गलौज का आरोप
मारपीट करने वाले आरोपी सराफा दुकानदार हरिओम सिंघल ने सोने में पीतल की मिलावट के आरोपों से इनकार किया है. हरिओम ने बताया कि शिकायत के दौरान दोनों पति-पत्नी ने गाली-गलौज की, जिससे विवाद बढ़ गया. जौरा पुलिस ने वीडियो और शिकायत के आधार पर हरिओम सिंघल, दुर्गेश सिंघल सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू दी है. जौरा थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि दलित दंपती की शिकायत पर दुकान हरिओम सिंघल, दुर्गेश सिंघल और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. वीडियो की जांच कर रहे हैं.
